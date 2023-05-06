泰山買街口支付 龍邦提質疑：「清朝的刀來斬明朝的官」

針對街口一案，龍邦指出，4月20日的董事會根本沒有開會，如何在5月5日延續董事會來審議街口支付36億元交易案？ 5月5日審議4月20日的街口交易支付案，豈不是用「清朝的刀來斬明朝的官」？

龍邦指出，本件為36億元之重大交易，泰山審計委員會現有委員為李明輝及陳敏薰二人，昨天（5日）陳敏薰已表明4月20日審計委員會已流會，拒絕在5日參加所謂不合法之4月20日審計委員會延會，則昨天審計委員會僅有李明輝一人出席，根本無法開會，如何能通過此重大交易案？

龍邦表示，審計委員會沒有決議的重大交易案，依證券交易法應由全體董事的三分之二以上同意才能通過，泰山公司董事會現有董事7席，依法三分之二以上需有5席同意，劉偉龍、韓泰山、陳敏薰董事均不同意街口支付案，請問是哪5席董事同意此交易案？如何能合法通過此交易案？