陳敏薰爆泰山獨董家人被綁架

泰山經營權之爭倒數計時，卅一日將召開股東臨時會全面改選，兩派開始近身肉搏。

公司派除猛轟市場派龍邦上月廿日率警闖入並中斷審計委員會，也對龍邦董事長劉偉龍與當天帶隊刑警提告，並向商業法院祭出假處分欲禁開股臨會。就連市場派獨董杜英達，也在前天突然請辭。

龍邦陣營董事劉偉龍、韓泰生、陳敏薰昨舉行記者會。劉指出，杜英達請辭是公司派精心營造的掏空，使董事會結構變成四（公司派）比三（市場派），「公司派現可為所欲為，通過他們想要的議案，我擔心下周一公司派就把三十六億元拿去買街口支付」。

獨董陳敏薰也還原當天事情發過程，「是我覺得杜英達的家人被綁架，所以請劉偉龍協助報警救人」，陳敏薰深深一鞠躬後說，對於警方近期受到抹黑，她深表歉意。

陳敏薰指出，四月廿日開會前，杜英達把她拉到一旁說：「我要還王鑫（天道盟美鷹會精神領袖）人情，等一下的議案我都會同意」，當時杜非常害怕，直冒冷汗又發抖。

「但杜英達被帶離會議後，否認遭到威脅，讓我滿難過的。我又問杜，為何擺我一道？杜說，我必須演給對方看。」陳敏薰說。韓泰生補充說，當天國寶總裁朱國榮也來關心，問杜有無受到委屈，沒想到杜竟大哭：「以後我怎麼做人、怎麼經營律師職涯！」

劉偉龍也說，杜英達從那天起就常哭喊「我對不起你們、必須棄守」，結果前天就突然辭職了。但杜英達昨也登報澄清，指沒有遭受脅迫，也無意圖同意街口支付投資案。

此外，泰山公司派日前才控告劉偉龍，因帶刑警闖入會議，誣指獨董杜英達遭恐嚇，昨又追加提告也在場的陳敏薰，謊稱杜英達的確遭人恐嚇，涉嫌誣告罪。

公司派昨晚再發聲明指陳敏薰造謠、翻臉如翻書令人切心。

對此，陳敏薰反擊說，六年前，現任泰山董座詹景超把前董座詹岳霖拉下來之後，詹岳霖的父親詹仁道還是每年都把委託書給詹景超，但這段期間詹岳霖也沒回罵，詹景超甚至還告詹岳霖，她大嗆詹景超：「你覺得你還算是個人嗎？」