泰山：陳敏薰滿口謊言亂造謠 交友翻臉如翻書令人切心

泰山經營權之爭倒數計時，卅一日將召開股東臨時會全面改選，市場派龍邦陣營董事劉偉龍、陳敏薰今天召開記者會。劉指出，獨董杜英達昨天突然請辭，是「公司派精心設計的掏空劇本」，使董事會結構變成4（公司派）比3（市場派），可為所欲為，通過他們想要的議案。獨董陳敏薰也爆出，她覺得杜英達的家人被綁架，害怕到直冒冷汗又發抖，並嗆泰山董座詹景超：你還算是個人嗎？

泰山公司派晚間對此澄清，劉偉龍與陳敏薰滿口謊言，也掩蓋不了幕後老闆朱國榮是黑道首惡的事實。陳敏薰不僅造謠杜英達被恐嚇、家人被綁架，還曾說過「詹景超是最值得交的朋友」，如今翻臉如翻書，實在令人切心。

以下為全文：

一、陳敏薰獨董曾因交付新台幣1000萬元給前總統夫人吳淑珍女士爭取金融董座職位，涉及偽證罪，於民國2012年遭判刑10月，緩刑3年，緩刑期間交付保護管束，並應提供160小時之義務勞務。有此「傲人」經歷，其發言之公信力，外界自有公評，理應知法守法，勿再信口雌黃，以免再次觸法。

二、如果陳敏薰所述，杜英達被恐嚇，家人被綁架或挾持屬實，警政署黃明昭署長面對治安如此敗壞，豈能不督導刑事局李西河局長，比照派大批員警直闖泰山會議室之極速效率，立即列為重大刑案積極偵辦？如果是陳敏薰再次造謠，是否要追究她繼誣告之後，擾亂社會治安之刑責？

三、陳敏薰當年央求當時擔任福客多總經理的詹景超，協助收委託書，以爭取金融董座職位，決策過程中，真正拍板定案的是詹景超的父親─當時的福客多董事長詹仁智先生，詹景超則督促同仁全力執行，實與詹仁道總裁無涉。陳敏薰此後多年間，逢人便稱：「詹景超是最值得交的朋友」，甚至熱情邀請詹景超組團去北京大學進修，現在突然翻臉不認人，改口向詹仁道總裁致謝，翻臉如翻書，實在令人切心。

四、詹岳霖擔任董事長期間，從2007~2016年，竟然有七年發不出股利，更慘的是，2013~2016年，連續四年0股利，詹景超與堂弟們只好在2016年發動改選，讓新的經營團隊接手。新團隊上任後，業績逐年成長，已連續五年配發股利，今年由於出售全家股票，配發股利金額可望再創新高，逾五萬名股東莫不引頸期待，泰山八寶粥、仙草蜜等產品，行銷全球五大洲，新產品泰山葡萄鮮冰茶更在韓國超商熱銷，詹景超與經營團隊，絕對對得起創業的阿公與五萬名股東。

五、詹景超董事長一直以家族和諧為重，詹仁道總裁雖然已退位，但其所書的總裁箴言，一直高懸在泰山的入口處。請問將股權賣金融首惡朱國榮集團的詹岳霖，捫心自問是否對得起其父親於箴言中所述「時時感恩」與「胸懷正念」？提告詹岳霖與朱國榮涉及內線交易，是基於大是大非，也為了保護泰山與龍邦二家上市公司的股東。

六、劉偉龍、陳敏薰繼捏造4月20日杜英達遭恐嚇之烏龍情資，唬弄警方中斷泰山獨審會後，今天又聲稱，杜英達在一樓超商，看到朱國榮後，全身發抖 且痛哭流涕。試問當場仍有警方在場，杜英達如果真的被恐嚇，在全部都是「自己人」的情況下，曾是知名檢察官的杜英達，曾多次偵辦重大刑案，堪稱「鐵漢」級的杜英達，理當可以當場舉發，豈有隱忍之理？杜英達是否因為見到曾在香港搶運鈔車、槍殺保全員、目前九案纏身，其中二案於二審已判刑逾24年的「股市大圈仔」朱國榮，而且旁邊竟有警方「保護」，而深感壓力，最終決定辭職？

七、劉偉龍在之前的記者會，原本堅決聲稱朱國榮絕未到場，今天突然大改口，聲稱朱國榮是來「關心」杜英達！這到底是劉偉龍刻意「失憶」，還是花了二周絞盡腦汁，終於掰出新理由，開始幫老闆朱國榮搽脂抹粉？輿論到底要相信哪個版本？