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陳敏薰被控誣告 她反批泰山董座：你還算是個人嗎？

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導
泰山董事劉偉龍（左起）、獨立董事陳敏薰、韓泰生下午一起舉行記者會，針對泰山4/20審計委員會當日情形做說明。記者蘇健忠／攝影
泰山董事劉偉龍（左起）、獨立董事陳敏薰、韓泰生下午一起舉行記者會，針對泰山4/20審計委員會當日情形做說明。記者蘇健忠／攝影

泰山公司派董事詹皓鈞日前才控告市場派龍邦的董事劉偉龍，因帶刑事警察局隊長林榮政闖入會議，誣指獨董杜英達遭恐嚇，使得會議中斷，今天下午，泰山律師再追加提告，指另名市場派獨董陳敏薰也在場，謊稱杜英達的確遭人恐嚇，因此提告陳敏薰涉嫌誣告罪。

泰山獨董陳敏薰下午舉行記者會，說明4月20日審計委員會當日情形。對於公司派告她，陳敏薰也反擊說，6年前，現任泰山董事長詹景超把前董座詹岳霖拉下來之後，詹岳霖的父親詹仁道，還是每年都把委託書給詹景超，但這段期間詹岳霖也沒回罵，詹景超甚至還告詹岳霖，她大嗆詹景超：「你覺得你還算是個人嗎？」

「所以他告我， No Surprise（不意外）！」陳敏薰說，她原先同意處分全家股票，但後來公司派做出種種不法行徑，讓她覺得被欺瞞，對泰山詹家人也從完全信任，到已經「切心」，「我雖然與詹景超認識二十多年，但這次真的挺不下去，這朋友我不要了！獨董就是該獨立行使職權。」

泰山 陳敏薰

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