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米其林：迎接新能源車 輪胎安全長效性能再升級

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

2023年全球電動車銷量預計將突破1,800萬輛；臺灣電動車市場預計2024年將佔市場銷量近三成，各大車廠近年也紛紛推出高性能電動車，顯示市場需求強勁，未來五年也將成為新能源車市場的必爭之地。

米其林繼2022年發表新能源車專用的e. PRIMACY、休旅車胎款PRIMACY SUV +及性能車用胎PILOT SPORT 5等胎款後，再度於今日(5日)宣布導入米其林高性能電動車胎PILOT SPORT EV與PRIMACY 4 +胎款，完整佈局多元胎款，提供消費者最全面的輪胎選擇。

米其林表示，去年台灣米其林率先導入專為新能源車開發的e.PRIMACY輪胎，為了積極應對市場的快速發展，以確保競爭優勢，今年再推出全新PILOT SPORT EV來更加完整新能源車輪胎版圖。米其林看準台灣市場對「高性能電動車」的需求增長，針對車主在「里程焦慮」、「噪音問題」、「耐用度」等的三大痛點，引進全新PILOT SPORT EV電動車胎款，以「準、久、靜」三大產品優勢，讓車主享有更多駕馭樂趣。

電動車的電池模組，使車重大幅增加，輪胎因此需要承受更多的重量，可能造成緊急煞車不利，也增加了彎道操控的挑戰性。米其林PILOT SPORT EV輪胎採全新雙膠料配方，承襲米其林在電動方程式賽事的輪胎開發經驗，胎面花紋的中央部分採用高剛性橡膠配方，提供卓越的抓地力，輪胎肩部的高效低滾阻橡膠配方，則可降低能量消耗、提升續航里程。綜合提升了輪胎轉向剛性15%*。

多數車主在購入電動車款後，時常面臨的問題就是充電樁不足、續航里程的不確定性，造成了電動車主的新文明病「里程焦慮」（Range anxiety），其次就是因為電動車較大扭力造成的輪胎磨耗，都可能增加車主換胎費用偏高等問題。米其林PILOT SPORT EV「電動車輕量化胎體設計」能提升電動車續航里程達60公里**，藉由節能胎體層的打造，有效降低形變生熱，提升新能源車的續航里程，而壓力MAXTOUCH均勻化科技更提高了輪胎的接地面積，並均勻分佈瞬間加速、制動和轉彎在胎面上的應力，延長輪胎磨耗里程。

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