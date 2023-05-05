港務公司活化資產 基隆信二路土地5月下旬公開招標

基隆市信二路商業設施與土地為市中心核心商業區，原為交通部基隆港務局員工宿舍，台灣港務公司為活化資產、提升建物使用價值，將於5月下旬辦理公開招商，總基地面積2116平方公尺，未來將做為商場及辦公室使用，開放實收資本額達2千萬元以上公司組織可投標。

台灣港務公司指出，信二路商業設施與土地位於信二路與義七路交叉口，緊鄰信義市場，周圍多為住宅區，相鄰市場、學校，民生相關商業活動發達、交通便利，可連結基隆港與基隆精華市區，距廟口夜市約1.2公里，距火車站約1.7公里，屬基隆市核心商業區域。

港務公司指出，此案出租基地面積2116平方公尺(約640坪)，出租建物包含1樓面積約276坪，2樓面積約303坪，前為交通部基隆港務局員工宿舍，為活化資產、提升建物使用價值，2020年初自行興建，完工後再向市府申請使照變更做為商場及辦公室使用，另也規劃15個汽車車位及13個機車車位可供使用。

港務公司表示，此案開放從事一般零售賣場、日常用品零售賣場、餐廳、飲食店、飲料店、美容院、百貨公司、百貨商場、超級市場、量販店等商業使用公司組織投標，經綜合評選為最優投資人後始取得簽約資格，契約租期10年，租期屆滿可享有續租10年優先議約權。