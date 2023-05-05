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正瀚生技永續產品 獲頒遠見ESG企業永續獎

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
正瀚生技總經理黃卓君（右）獲頒第19屆遠見ESG企業永續獎。正瀚生技／提供
正瀚生技總經理黃卓君（右）獲頒第19屆遠見ESG企業永續獎。正瀚生技／提供

農業生技全球供應商正瀚生技（6534）長期追求永續農業發展及環境友善，繼去年以永續新產品「Radiate NEXT」獲頒中部科學園區優良廠商-創新產品獎、第19屆國家新創獎及第15屆TCSA台灣企業永續獎之創新成長領袖獎後，永續產品「Radiate NEXT」再度獲頒第19屆遠見ESG企業永續獎-傑出方案：環境友善組-中小企業特別獎。正瀚表示，幫助台灣乃至於全球主要農業國家用更健康、永續的方式種植農作物，還能對環境友善起正向循環的效益，是善盡企業社會責任的具體實踐。

正瀚總經理黃卓君表示，很榮幸能獲頒ESG環境企業永續獎項，身為農業生技業者的一份子，期待能為台灣農業生技產業帶來正面影響，未來仍將持續投入資源，完善生命週期環境衝擊評估，推出永續標準評估系統及實際監控與測量作物生產碳排數據，希望盡一己之力結合產、官、學的資源共同開發，幫助台灣農業實踐減碳目標。

本次榮獲遠見第19屆ESG企業永續獎環境友善組獎項，從扮演地球良善公民為出發點，關懷外部整體環境，重視地球自然生態系、實踐保育行動及價值、維護生物多樣性、發展永續農業、倡議氣候風險意識等，以落實環境生態保育的宗旨。評審團指出，正瀚做的是因應氣候變遷的「調適」，在台灣研發、外銷北美，就擴大台灣價值來看，值得鼓勵。

正瀚主要業務為研發農業生技新藥，如植物生長調節劑、肥料之生產與銷售，全球企業總部設於南投，透過「台灣研發、美國製造、全球行銷」的策略，將銷售通路拓展至美國、加拿大、澳洲、巴西、阿根廷、智利等主要市場。去(2022)年全年合併營收14.34億元，年增40.81%，每股稅後盈餘（EPS）4.79元，已配發現金股利3.88元，配發率超過八成；今年前三月累積營收8.00億元，年增率為35.50%，已達去年全年營收55.84%。

正瀚身為農業生技新藥開發的領導者，長期致力於永續農業發展，公司產品不論是應用於大田作物如黃豆、玉米、小麥，或是高經濟作物如果樹與觀賞作物，無不依賴「健康的土壤」，因而更了解環境保護的重要性。近年因極端氣候導致農業生產受損、影響整體糧食供應鏈，台灣更於2021年遭逢嚴重的乾旱面臨缺水危機，首當其衝的農業更是執行近一整年的停灌措施，造成至少5億元的農損。又歐盟《綠色新政》提出2030年農藥減量50%、肥料減少20%的目標，如何在維持產量下達標，並降低碳排放，是全球農業待解的重要課題。

因此正瀚藉由專業研發團隊精準開發，透過RNA資料庫分析農作物，反覆篩選、試驗並確認配方效果，最後經由主要目標市場北美、中南美洲田間試驗與回饋，開發出永續高效的植物生長調節劑新產品Radiate NEXT，此產品不同於肥料產品，係以微量調控巨量，激發植物體內相關酵素活性，進而調整機能，使植物快速吸收土壤養分，提升肥料利用效率，進而協助農民減少乾旱時的損失，同時在直接減少肥料的施用下，維持產量。產品上市後，預估可減少2,100~16,800噸因施用肥料造成的碳排放，相當於5~43座大安森林公園一整年溫室氣體吸收量，將可成功創造農作物增產、企業獲益和農業永續生產的三贏目標。

農業生技

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