華新要飛上天！ 斥資55億搶進航太供應鏈

華新麗華（1605）除了大力跨入電動車領域外，也擬攻入航太供應鏈。今 （5）日公告，董事會通過其義大利子公司Cogne Acciai Speciali (以下簡稱CAS) 與德國私募基金Mutares簽約，以1.44億英鎊（約新台幣55.72億元）取得英國Special Melted Products (以下簡稱SMP) 100%股權，華新麗華將間接持有SMP 70%股權，未來將進一步拓展航太高端市場以及在歐洲影響力。

華新自去年以來，投資動作接連不斷，積極搶進當紅的主流創新產業，如綠能電動車等，今日再度宣示，要跨入航太領域，顯示華新晉升國際一流大企業的強大企圖心。

華新此次收購可強化對高端市場的策略目標，華新麗華董事長焦佑倫表示，收購SMP讓公司與CAS成為全球不銹鋼領導廠商的願景又邁出一步，未來，華新得以致力為全球客戶提供更廣的銷售網絡，多樣化高質量的產品，以及更多元的高附加價值解決方案。

華新表示，SMP成立於1874年，總部位於英國鋼鐵產業發源地Sheffield，為歐洲高端不銹鋼暨鎳基超合金材料領導廠商，提供煉鋼、鍛造和精密加工服務，產品應用專注於航太、油氣、核電等關鍵領域，並擁有特殊產業認證與長期客戶關係。

華新表示，華新、CAS與SMP三方結合將發揮綜效，進一步擴展產品組合、實現設備產能互補、擴大高端應用市場，整合資源創造下一世代產業成長動能。

華新麗華股份有限公司成立於1966年，致力電線電纜、不銹鋼、資源事業、地產開發及再生能源領域，為大中華區電線電纜與不銹鋼產業領導廠商，至今已發展成為基礎材料與高科技投資之跨國企業集團。