獨董杜英達辭職 泰山發聲明：不捨他辭職 盼劉偉龍勿再違法亂紀

針對泰山獨立董事杜英達表達因「個人因素」請辭獨立董事，泰山公司（1218）今（5）日發出聲明，表示對此事感到遺憾、震驚。泰山表示，此對本公司日後決議、推行攸關股東權益議案而言，無疑是雪上加霜。

泰山提到，公司各董事、獨立董事能各司其職，應優先以公司全體股東權益作為首要考量，不要再以不法手段惡意阻礙公司經營團隊推行之經營方針。

公司於今年4月20日召開之審計委員會議，擬審議股東盈餘分派等議案，業已遭龍邦公司（2514）指派董事劉偉龍偕同未持搜索票之員警，在獨董杜英達明確表達未受恐嚇，希望會議繼續進行時，仍將獨董杜英達帶離開會現場，到一樓超商與國寶集團總裁、判刑累計逾二十四年的朱國榮見面，不但嚴重干擾審計委員會議事之進行，以致本公司未能順利審議通過攸關全體股東權益之股東盈餘分派等議案，杜英達承受之精神壓力可想而知，公司對此深表遺憾。

泰山經營團隊目前所受的干擾，其始作俑者，正是龍邦董事長劉偉龍；劉偉龍妨礙杜英達獨立行使獨董職權的另一鐵證，是明知杜英達是泰山企業獨董，仍邀杜英達擔任龍邦律師，委託其進行相關訴訟，這樣的「兼差」行為，嚴重破壞其獨董之超然與適格性。

此事在訴訟過程中，法院亦有知悉。杜英達為何辭職？答案已不言可喻。

劉偉龍不僅違法亂紀，還常態性說謊，明明於四月二十日電召朱國榮，火速趕來勸阻杜英達，還要求員警在旁「保護」，竟然厚顏在記者會時，公然瞎掰沒見到朱國榮。

劉偉龍擔任瑞助營造董事長，承包桃園八德羽球館，天花板一震就塌，宛如豆腐渣工程，釀成國際級笑話，劉偉龍雖然於三月「被」請辭，卻從未向國人道歉，與這種形象如此負面的「老闆」共事，杜英達能安心嗎？

今本公司遽聞獨董杜英達已表達因「個人因素」請辭獨董一職，此對本公司日後決議、推行攸關股東權益議案而言，無疑是雪上加霜，本公司對此深感遺憾、震驚，同時亦對龍邦公司以前述舉措，致獨董杜英達以「個人因素」為由請辭獨董乙事，甚感不齒及憤慨。

本公司希冀本公司各董事、獨立董事能各司其職，優先以本公司全體股東權益作為首要考量，切莫再以不法手段惡意阻礙本公司經營團隊推行之經營方針，抑或惡意阻礙攸關股東權益之議案，否則本公司定當追究到底，以維護本公司全體股東權益。