國泰航空台北-東京、台北-大阪線 心動票價再享官網獨家獻禮

國泰航空直飛日本東京、大阪的航班回來了。自2023年5月1日起，國泰航空每周四班直飛東京；6月1日起，東京、大阪直飛航班天天飛。「日」有所思，不如馬上至國泰官網訂位，再享官網獨家獻禮。

即日起至2023年5月20日，於國泰航空官網購買2023年5月22日至10月31日間出發，且訂購日期與出發日期間隔10個工作天以上直飛東京/大阪的來回機票，並登錄活動，就有機會可享：

👉 東京: Skyliner京成電鐵單程車票，共計120名。

👉大阪: 南海電鐵來回車票，共計95名。

👉 東京/大阪飯店預訂8％折扣，共計220 名。

即日起至5月20日止，國泰航空台北-東京成田來回經濟艙機票13,030元起，商務艙33,645元起; 台北-大阪來回經濟艙機票13,139元起，商務艙34,747元起。