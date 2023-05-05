國泰航空台北-東京、台北-大阪線 心動票價再享官網獨家獻禮
國泰航空直飛日本東京、大阪的航班回來了。自2023年5月1日起，國泰航空每周四班直飛東京；6月1日起，東京、大阪直飛航班天天飛。「日」有所思，不如馬上至國泰官網訂位，再享官網獨家獻禮。
即日起至2023年5月20日，於國泰航空官網購買2023年5月22日至10月31日間出發，且訂購日期與出發日期間隔10個工作天以上直飛東京/大阪的來回機票，並登錄活動，就有機會可享：
👉 東京: Skyliner京成電鐵單程車票，共計120名。
👉大阪: 南海電鐵來回車票，共計95名。
👉 東京/大阪飯店預訂8％折扣，共計220 名。
即日起至5月20日止，國泰航空台北-東京成田來回經濟艙機票13,030元起，商務艙33,645元起; 台北-大阪來回經濟艙機票13,139元起，商務艙34,747元起。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言