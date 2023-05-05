特斯拉新車再漲價8萬 免費超級充電限時回歸
台灣特斯拉今（5）日公布 Model S 與 Model X 最新售價，各車型都漲價 8 萬元，但同時也宣布免費超級充電服務限時回歸。在 6 月 30 日前訂購並完成交車，就送 3 年不限里程免費超級充電服務。
台灣特斯拉表示，隨著今日 Model S 與 Model X 各車型官網價格調整（各版本車型皆增加80,000 元整），自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日期間訂購並完成全新 Model S 或 Model X 車輛交付，即可享有該車 3 年不限里程免費超級充電服務。
調整後的售價Model S 標準配備售價自 3,129,900 元起，Model S Plaid 自 3,449,900 元起；Model X 標準配備售價自 3,569,900 元起；Model X Plaid 則自 3,879,900 元起。消費者可至 Tesla 官方網站查看最新售價與配置並客製化專屬車輛。
隨著兩款車型價格調整，自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 30 日期間訂購並完成全新 Model S 或 Model X 車輛交付，即可享有該車 3 年不限里程免費超級充電服務，也使得睽違多年的 Tesla 免費超級充電方案再次回歸。
現已擁有終身免費超級充電的 Model S 與 Model X 車主，依照新方案規定，訂購或換購全新車輛，並於本季度完成交付，即可將既有終身免費超級充電資格轉換為搭配全新 Model S 與 Model X 的 6 年不限里程的免費超級充電服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言