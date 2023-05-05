只有蛋白跌？專家：這數據顯示房價下跌恐全面性

信義房屋公布最新信義房價指數，台北市自去年10月創新高後，連續五個月下跌，累計跌幅約6%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，一般以為，這波房市回檔，只有超漲的蛋白、蛋殼區會受到影響，蛋黃區相對安全，但這數據顯示，這次反轉，房價下跌恐是全面性的，蛋黃、蛋白都可能出現明顯修正。

信義房屋針對中古屋市場，每月統計交易行情，並公布信義房價指數，台北市今年3月指數為142.4，連續5個月走跌，相較去年10月高點時的151.56，指數下跌9.16，房價累計跌幅逾6%。

陳傑鳴表示，這波房市多頭，由於中南部漲勢較明顯，特別是一些外圍蛋白區、重劃區，漲幅動輒五、六成，甚至翻倍，在央行升息、政府出重手打炒房下，多數人認為這些區域將率先下修，特別是供給量大的地方，跌勢相對較重。

相對的，各地蛋黃區，特別是首都台北市，享有豐富的建設、資源以及福利，房市長期在需求大於供給，加上這波房價上漲，台北市漲幅相對溫和，房價應相對抗跌保值。

然而從現況來看，雖然新屋市場，在建商守價之下，迄今未見價格鬆動，但在成屋市場，不只中南部地區近期出現跌勢，台北市也已走跌五個月，顯示這波反轉，房價下跌恐是全面性的。