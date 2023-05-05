不敵市場需求下滑！高端傢俱龍頭徠禮宣布結束營業全面二折出清

搶攻高端市場的徠禮傢俱旗艦店，不敵市場需求下滑，宣布結束營業並且全面二折出清。位於台中惠來路的徠禮傢俱旗艦店，近日掛上結束營業的紅布條，引發傢俱市場震撼，事實上，徠禮創立28年來，獨家代理歐美精品傢俱Arketipo、Cattelan Italia、Rugiano、Tonincasa、Durestra、Longhi、Mantellassi、Hancock and Moore、

Maitland-Smith等數十種品牌，一直位居台灣進口傢俱龍頭，這波疫情業績也跟著受波及，現在決定選擇出清庫存歇業。

徠禮傢俱總經理謝靜宜無奈表示，過去三年疫情嚴重影響進口傢俱入關時間，客戶端交貨延遲，以及訂製傢俱的風氣越來越盛行，頂級進口傢俱經營困難，被迫不得不結束營業。謝靜宜總經理強調，這28年來，徠禮傢俱成為不少室內設計師的指名品牌，以及六千多名忠誠的消費者的青睞，她也要說聲抱歉，實在是迫於形勢，不得不做出停業的決定。

徠禮傢俱鼎盛時期，北中南都設有三百坪以上的門市店面，台北據點更與頂上魚翅為鄰，專營政商名流、豪宅市場，也是台灣傢俱店罕見全部進口商品，服務項目包含傢俱，窗簾，壁紙以及整體軟裝布置，現在宣布結束營業，徠禮決定以兩折起的價格全面出清五百多件品項，包含：沙發、木器傢俱、餐桌、各式餐椅、床組、床墊、掛鏡、油畫、飾品、吊燈、桌燈、抱枕、窗簾、流蘇。