快訊

好市多進口「A肝莓」 高市衛生局重罰750萬

聖嬰發展年！鄭明典：颱風生成位置離台更遠「希望梅雨存多一點」

不留遺產…年花50萬退休金需多少？ 專家算出這數字

不敵市場需求下滑！高端傢俱龍頭徠禮宣布結束營業全面二折出清

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
徠禮傢俱宣布結束營業五百件品項兩折起出清。業者提供
徠禮傢俱宣布結束營業五百件品項兩折起出清。業者提供

搶攻高端市場的徠禮傢俱旗艦店，不敵市場需求下滑，宣布結束營業並且全面二折出清。位於台中惠來路的徠禮傢俱旗艦店，近日掛上結束營業的紅布條，引發傢俱市場震撼，事實上，徠禮創立28年來，獨家代理歐美精品傢俱Arketipo、Cattelan Italia、Rugiano、Tonincasa、Durestra、Longhi、Mantellassi、Hancock and Moore、

Maitland-Smith等數十種品牌，一直位居台灣進口傢俱龍頭，這波疫情業績也跟著受波及，現在決定選擇出清庫存歇業。

徠禮傢俱總經理謝靜宜無奈表示，過去三年疫情嚴重影響進口傢俱入關時間，客戶端交貨延遲，以及訂製傢俱的風氣越來越盛行，頂級進口傢俱經營困難，被迫不得不結束營業。謝靜宜總經理強調，這28年來，徠禮傢俱成為不少室內設計師的指名品牌，以及六千多名忠誠的消費者的青睞，她也要說聲抱歉，實在是迫於形勢，不得不做出停業的決定。

徠禮傢俱鼎盛時期，北中南都設有三百坪以上的門市店面，台北據點更與頂上魚翅為鄰，專營政商名流、豪宅市場，也是台灣傢俱店罕見全部進口商品，服務項目包含傢俱，窗簾，壁紙以及整體軟裝布置，現在宣布結束營業，徠禮決定以兩折起的價格全面出清五百多件品項，包含：沙發、木器傢俱、餐桌、各式餐椅、床組、床墊、掛鏡、油畫、飾品、吊燈、桌燈、抱枕、窗簾、流蘇。

謝靜宜強調，即日起至5月14日止，出清品項有很多都非常值得消費者來挖寶，像是英國DURESTA皇室三人沙發，定價50萬元出清價9.8萬元，湯姆克魯斯同款床組 DREXEL HERITAGE 定價21.5萬元，出清價 6萬元，義大利ZANI L型皮革沙發(含皮革抱枕)314公分定價 46萬元出清價19.3萬元等。

比利時立鏡雲形鏡定價15.5萬元，出清價6.2萬元。業者提供
比利時立鏡雲形鏡定價15.5萬元，出清價6.2萬元。業者提供
義大利ZANI L型皮革沙發(含皮革抱枕)314公分定價 46萬元出清價19.3萬元。 業者提供
義大利ZANI L型皮革沙發(含皮革抱枕)314公分定價 46萬元出清價19.3萬元。 業者提供
湯姆克魯斯同款床組 DREXEL HERITAGE 定價21.5萬元，出清價 6萬元。業者提供
湯姆克魯斯同款床組 DREXEL HERITAGE 定價21.5萬元，出清價 6萬元。業者提供
英國DURESTA皇室三人沙發，定價50萬元出清價9.8萬元。業者提供
英國DURESTA皇室三人沙發，定價50萬元出清價9.8萬元。業者提供

疫情

延伸閱讀

老師傅來提點！5種沙發買了100%會後悔　靠背太低會不舒服、短腳沙發讓家裡更髒

天下無不散的筵席「 政大書城」夢時代店5月底吹熄燈號

狂賀門市開出千萬發票！ 壽司控來「爭鮮」沾喜氣 限時3天特惠「2品項特價60」

4／30結束營業！爭鮮餐酒館「樂鮮Sushi bar」開幕未滿2年　將轉型「点爭鮮」

相關新聞

不敵市場需求下滑！高端傢俱龍頭徠禮宣布結束營業全面二折出清

搶攻高端市場的徠禮傢俱旗艦店，不敵市場需求下滑，宣布結束營業並且全面二折出清。位於台中惠來路的徠禮傢俱旗艦店，近日掛上結...

六角首季獲利拚倍增、估全年賺一股本 股價戰歷史新高

六角（2732）首季獲利因旗下的王座餐飲貢獻，加上澳洲茶太表現亮眼，雖然整體營收表現持平，但毛利率可望大幅優於去年同期，...

保誠創新培育計畫 高年級玩家運動賓果贏得首獎

保誠人壽連續兩年與Impact Hub Taipei共同推動「保誠創新智造所Innovation for Wellbei...

95%行銷都沒用好頭痛？兩岸峰值體驗大師傳授 讓人一見就進、一進就買的新定位法則

台灣女裝品牌So Nice創立超過20年，最近在重新尋求品牌定位升級的過程中，被當頭棒喝。

生技媒合會 首日搭橋30組

國家生技研究園區昨（4）日舉行招商暨人才與技術媒合會，吸引近50家生醫新創公司、逾500位海內外投資人參與，首日促成逾3...

太陽能吹響擴大輸美號角

美國參議院3日以56票對41票，表決贊成恢復對四個東南亞國家的太陽能板課徵進口關稅，防堵大陸業者「洗產地」。此案稍早已先...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦