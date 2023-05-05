搶攻母親節商機 大買家人氣保養品名牌包霸氣下殺

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
大買家推出知名保健食品，主打最好的孝順就是守護媽媽的健康。大買家提供
大買家推出知名保健食品，主打最好的孝順就是守護媽媽的健康。大買家提供

迎戰母親節，大買家即日起至5月17日，推出系列殿堂級明星保養品霸氣下殺，強調「單件即下殺」的超值囤貨價，有別於一般百貨公司須買到大組數才能享優惠。

包括雅詩蘭黛小棕瓶、百優乳霜、SK-II青春露、植村秀無極限妝前乳、契爾氏淡斑精華、OZIO蜂王乳凝露等人氣熱銷品，挑戰市場超低價，完全不輸百貨公司周年慶。

加上今年口罩解封因素，女性對保養品的需求倍增，許多顧客趁著這波優惠囤起來，預估美妝保養類業績可提升二至三成。

近年受疫情影響，民眾對於健康議題重視度攀升，母親節禮物更注重在「健康養生」。大買家也推出知名保健食品，主打最好的孝順就是守護媽媽的健康，如日本保健熱銷的三得利系列蜂王乳芝麻明E、膠原蛋白等，還有獲世界品質金獎大研生醫頂級魚油膠囊、納豆紅麴Q10膠囊，以及電視購物熱銷的芙婷寶膠囊等網羅各大知名保健食品。

大買家並針對母親節，推出滿額加送折價券的活動，自即日起至5月17日，數量有限售完為止。

另外，詢問度爆表的還有百貨區的精品包款，包括今年特別引進的LV victorine 短夾、人氣款Coach Dempsey經典老花手提包、Marc Jacobs Mini tote字母托特包等，多款母親節限定優惠，數量有限售完為止。

母親節最受歡迎的人氣團購甜點，從彰化百年老店寶珍香桂圓蛋糕禮盒、桃園大溪排隊名店拿破崙派、團購人氣王振頤軒脆皮雪蛋糕、宜蘭必買亞典菓子米年輪蛋糕等，都有推出特別優惠。另外，知名高雄不二緻果女神捲，採預購方式，5月7日享預購價。

大買家母親節強檔檔期從精品包、保養品、小家電、孝親款手機、按摩家電、名店甜點等全都有，提供消費者母親節送禮豐富選擇。

活動期間購買18吋披薩搭配烤雞，即贈送4入蛋塔乙盒，康生按摩器材滿3,000即送市價990元的瑜珈彈力帶、思薇爾女內特賣指定款三件1,000元等。另外，還有「滿2,000元可49元加購香皂花束禮盒」等眾多好康活動。

迎戰母親節，大買家推出系列殿堂級明星保養品霸氣下殺。大買家提供
迎戰母親節，大買家推出系列殿堂級明星保養品霸氣下殺。大買家提供

母親節 保健食品

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