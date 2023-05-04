新金寶送「2醫療儀器」到偏鄉 許勝雄1暖舉千人狂讚

新金寶集團旗下金寶電子（2312）與所屬的許潮英慈善基金會，為提升偏鄉醫療與高齡化照顧服務品質，在董事長許勝雄及太太蔡麗珠大力推動下，特地準備2種專業醫療器材，並於近日在石碇區衛生所舉辦捐贈儀式，展現提升偏鄉地區醫療照護能力的決心，獲在地上千位居民的大力點讚。

許潮英慈善基金會今（4）日在臉書貼出一張捐贈儀式的照片，其中，更揭露「12導程心電圖」及「自動體外心臟電擊去顫器」2大醫療器材的外型，現場也邀請新北市府衛生局、石碇區公所及受贈單位石碇區衛生所代表出席。對此，許潮英慈善基金會也替石碇區7千多位居民，向董事長許勝雄表達深深的感謝。

據了解，靜態12導程心電圖檢查包括前胸及肢端導極，可用來記錄心臟電氣活動，藉由偵測心臟電氣傳導活動的異常，進而診斷許多不同的心臟疾病；而具備無線網路傳輸功能，一旦救護人員執行疑似心肌梗塞症狀之病患，立即定位檢查，將心電圖直接傳送給醫院醫師判讀，且該系統能在20至30秒內判讀出是否為心肌梗塞病狀，確實掌握黃金搶救時間。

許潮英基金會指出，居住在石碇區的民眾約有7千多名，但偏鄉醫療的需求越來越不足，因此對許董事長及夫人看見偏鄉的急迫，並透過實際捐贈行動，提升偏鄉地區醫療照護能力，確實照顧石碇區上千位居民的生活，令人相當感動，期盼有更多人重視偏鄉醫療與高齡化照顧服務。