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誠品生活連兩年虧損 董座吳旻潔：今年一定會比去年好

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
誠品董事長吳旻潔今（4）日公布誠品生活松菸店接棒誠品信義店，成為24小時不打烊的新店點，以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出。記者林俊良／攝影
誠品董事長吳旻潔今（4）日公布誠品生活松菸店接棒誠品信義店，成為24小時不打烊的新店點，以獨具一格雙重優勢及十大亮點勝出。記者林俊良／攝影

誠品生活（2926）2021至2022年連續兩年虧損，董座吳旻潔今（4）日表示，因投資線上電商仍還未達規模經濟，不過誠品大店將遍地開花，今年第三季至第四季初將迎接全台最大誠品-新店裕隆城，位於台中七期的店舖亦將在今年開幕，明年開出台南鹽埕店；海外更是動作頻頻，香港、日本和馬來西亞持續評估擴點，「今年營運一定會比去年好，明年營運比今年好。」

她提到，近兩年誠品生活虧損，疫情衝擊是一大因素，加上投資線上電商，還未達到規模經濟，也是虧損原因。若沒有爆發疫情，既有本業營運就能支持線上投資；沒有投資線上，也不會讓誠品出現虧損。

至於今年展望，吳旻潔認為，線上的投資需要達到規模經濟，公司要能轉虧為盈，還需要時間，不過今年疫情的影響因素降低，觀光客陸續回流，台中七期店與裕隆城大店下半年開出，開辦費用上半年發生，「我認為，今年比去年更好，明年跟比今年更好。」

誠品在海外也是動作頻頻。吳旻潔說，香港持續展店，除了既有的三家中大型店點之外，也會有八家社區店和八家期間限定店；去年開出的馬來西亞吉隆坡有不錯迴響，會有第二家的展店機會，日本已有委託經營型態的日本橋店，未來還會有其他發展。

去年誠品開展社區店，目前共有四家，她表示，因社區店是小型店舖，店員會引導客人在線上有更多購物選擇。從不重複消費會員來看，社區店客人被引導到線上購物，占比近30％，「對社區店來說，這可喜現象，」相對商場或是大型複合商店比例不到20%，她希望未來可從30%提升至50%，開出百家目標也沒有改變。

馬來西亞

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