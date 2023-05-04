誠品董座：只要我活著且經營誠品 台灣一定有24小時書店

誠品（2926）董事長吳旻潔今（4）日宣布，松菸店將接棒成為24小時書店，她說會選松菸店，是因外部環境多元豐富，加上品項超過十萬種，規模與敦南書店相當，也看好大巨蛋未來將帶來新人流，假日來客人流超過2萬人，未來可能是倍數成長，不比信義計畫區差；她並承諾，「只要我活著，且還在經營誠品，台灣一定都有24小時書店！」

而且在她心中，很早之前就希望24小時書店落腳在松菸店，不考慮南西店，是因書種豐富度只有松菸店的六成；裕隆城雖位於新北市熱鬧的地點，但交通沒有松菸店便利，「所以（24小時書店）沒有（考慮）第二家店。」

另外，今年6月起將串連全台誠品和海外店點，推出24小時不打烊主題企劃店，不但是誠品的創舉，更是全球書店的創舉。

誠品第二家24小書店誠品信義店，因將於今年年底結束營業，吳旻潔今日特別舉辦記者會，公布下一家的24小時書店，明年將會由松菸店接棒。

她說，會選松菸店，是因從沒有一個地點，外部連結環境如此多元豐富。不但有生態、古蹟廣場、運動、展演、觀光、休閒購物、文創、國際級畫廊以及全球旅客造訪，未來落腳在松菸，將可帶動松菸成為全球獨具一格，甚至是台北下一個20年最具人文底蘊和書香的文化園區。

談到松菸店和敦南或信義有何不同，吳旻潔說，松菸店不但是全球旅客必訪的文化景點，更是一家室內閱讀抬頭就能看見「天光雲影」的24小時書店，未來將擔任總店等級的任務，以書區經營規模，松菸店品項超過十萬種，與敦南書店相當，藏書完整，且音樂館同樣一起日夜營業，並提供早中晚餐宵夜。

不但如此，除了書店將規劃讀者俱樂部、藝術策展之外，還會有周末職人導覽，未來規劃系列講座、音樂人演出、深夜講堂，或舉辦到陽台觀星的活動；她也期望，鼓勵出版社夥伴能運用北中南空間舉辦活動，可預訂免費活動空間，或讓作者與讀者互動，「可樂觀期待銷售數量，松菸店將是可貢獻具體產值的24小時書店。」