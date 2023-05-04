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佳世達投資鐳洋3.2億元 攜手拓展低軌衛星商機

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

看好低軌衛星發展潛力，佳世達（2352）集團今（4）日宣布，已投資鐳洋科技3.2億元，攜手拓展低軌衛星全球商機。

佳世達董事長陳其宏表示，「得太空者得天下」，萬物聯網尚有網路未能覆蓋之處，低軌衛星將提供最佳解決方案。佳世達希望「通天接地」以滿足萬物聯網需求，目前地面通訊有明泰（3380）、仲琦（2419）、互動完善布局，下一階段強化「通天」實力，藉由衛星訊號的全球覆蓋能力，將服務海上、空中、偏遠及運輸車輛等長期缺乏穩定合用的通訊需求。

鐳洋科技董事長王奕翔指出，衛星數量越多、通訊覆蓋率越高，速度也會得到提升，而為了讓民間企業在可控的成本內更快的取得太空履歷，立方衛星（CubeSat）也就成為進入太空市場的首選。藉由多方合作，預計可於今年底實現台灣自製立方衛星的關鍵里程碑。

鐳洋2月甫於桃園青埔與國立中央大學一同攜手成立太空研發中心，布建「立方衛星整測實驗室」，並同步獲選國家太空中心「新創追星計畫」，取得3U通訊立方衛星研發製造案。

佳世達集團積極布局網路通訊事業，衛星訊號覆蓋不受地形佈線施工困難、地面訊號傳輸易受阻隔衰減等限制，是全球下一代網通布局關鍵新戰場。鐳洋科技掌握低軌衛星關鍵零組件設計與研發實力，佳世達集團投資太空新銳鐳洋科技，將於產品與通路布局上強強結合，讓產品早日具備量產能力，加速推動衛星產業量產，合力開拓太空事業版圖。

太空 佳世達 布局

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