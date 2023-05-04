都會區蝸居 35坪以下小宅成新北主流產品

近年隨著家戶人口精簡，加上近年高房價、通貨膨脹及少子化危機，民眾對房屋面積負擔及需求萎縮，也造成小宅革命，去年35坪以下交易占總交易的一半以上，首度超越35坪以上物件，顯示蝸居已成都會區的購屋趨勢。

據新北市地政局統計，新北市全市建物買賣面積自2018年平均28.01平方公尺遞減至2022年26.99平方公尺；35坪以下占比亦逐年增加，至2022年35坪以下交易標的合計50.38%，首度超越面積35坪以上占比，顯示中小坪數產品市場需求日益增加。

新北市地政局地價科長蕭湘君解釋，除了人口結構、家庭組織有變化，新北市主要交易總價區間仍維持在1,500萬元以下，然而近年單價40萬元以上占比則逐年增加；當消費者在可負擔總價不變的情形下，買賣面積呈現遞減。

新北市地政局進一步指出，新北八個交易熱絡行政區（淡水、新莊、板橋、中和、三重、汐止、新店、林口區）價格變化，發現2018年至2022年以單價30萬以下產品為最大宗；2022年以單價30萬至40萬元之產品居多，近五年內單價40萬元以下產品逐漸減少，高單價產品則逐年增加。

而在格局方面，雖然最受歡迎物件仍是「三房二廳二衛」的格局，但過往被形容是容易被「套牢」的「一房一廳一衛」的套房型五年內交易量增加較多，且有逐年增長的趨勢，而各類型格局建物面積在5年內多有遞減的情形，尤其套房變化比率就更明顯。