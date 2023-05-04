伊雲谷、AWS戰略合作 蓋「創新實驗室」助攻雲端應用

數位轉型服務商伊雲谷數位科技（6689）今（4）日宣布與亞馬遜雲端運算服務（AWS）共同簽署戰略合作協議（SCA），雙方將攜手建立創新實驗室，加速推出 ESG、數據分析及雲端安全等解決方案，助攻企業加速於雲端成長。在戰略合作協議架構下，公司除強化雲端搬遷及現代化的服務，也將成立「創新實驗室及雲端卓越中心」，與 AWS 深化技術合作並共同加大力度投資雲端人才培訓。

伊雲谷表示，公司業務範圍包括提供「垂直雲端服務」給金融、製造、零售業等領域客戶，而近日為滿足高速成長的東南亞雲端需求，更預計成立「雲端卓越中心（Cloud Center of Excellence）」培訓超過千名雲端專家，強化雲端服務量能，展現持續深化東南亞市場的決心。同時公司海外拓點腳步將持續前進澳洲及阿拉伯聯合大公國，協助全球客戶數位轉型進程。

伊雲谷為 AWS 核心級服務合作夥伴，累計服務超過全球 2,000 家企業客戶。此項協議將深化雙方的合作關係，鍵結 AWS 全球技術資源及伊雲谷的全球雲端人才庫，伊雲谷將持續搶攻全球現有 10 處據點的雲端市場，包含台灣、香港、中國大陸、美國、新加坡、菲律賓、馬來西亞、越南、泰國、印尼，並加速拓展澳洲及阿拉伯聯合大公國新市場。

伊雲谷透露，創新實驗室計畫推出 ESG、數據分析與雲端資安等工具；雲端卓越中心則規劃培養超過千位雲端專家，藉工具創新及人才專業雲端技能，伊雲谷將以更快速更有效率的服務，滿足高速成長的東南亞雲端需求，提供新創事業、中小企業、跨國企業各項雲端解決方案。

伊雲谷自 2018 年起拓展至東南亞，於當地市場的成績深獲 AWS 肯定，年年獲獎連連，包含連續三年拿下「AWS 東南亞最佳服務合作夥伴獎」及「AWS 菲律賓最佳合作夥伴獎」，並連續兩年拿下「AWS 馬來西亞最佳合作夥伴獎」。

伊雲谷執行長蔡佳宏指出，伊雲谷今年適逢成立十周年，與 AWS 簽署戰略合作協議是重大里程碑，除代表 AWS 對伊雲谷的肯定與信任，也相信藉由在東南亞與 AWS 深化合作夥伴關係，將為伊雲谷在東南亞及全球的發展挹注更多動能，提供企業客戶更快更好的雲端服務。