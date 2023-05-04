台北豪宅坪數變小總價下跌 外移效應拉抬新北漲千萬

永慶房屋統計2018年和2022年五年間，七都豪宅單價、坪數與平均總價的變化，新竹縣市豪宅平均每坪房價漲幅最高，突破3成，遠甩其他六都。而台北市豪宅雖單價最貴，但也因此坪數縮水最為嚴重，平均總坪數減少15%，另在豪宅總價中，北市也是唯一出現降價的城市，從1.4662億元下降至1.3867億元，降幅5.4%。

豪宅篩選的條件為：台北市總價7000萬元以上；新北市總價6000萬元以上；其餘縣市總價4000萬元以上。七都豪宅的平均總價，台北市出現5.4%的降幅，是七都中唯一下降的縣市。其餘六都中，除高雄市增幅相對和緩外，其餘縣市均有10%以上的增幅。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北豪宅價格居高不下，坪數也出現縮水，使得部分豪宅客群開始從台北蛋黃區外移到蛋白區尋覓CP值更高豪宅產品，新北豪宅總價因此持續攀高，五年內總價從8356萬元升至9358萬元，增加超過1000萬元，金額最大。

坪數方面，七都豪宅都出現變少的狀況。台北豪宅縮水最嚴重，五年間減少了15.4%，其次是桃園，則有12.9%的減少。陳金萍指出，由於土地成本、建材與人工成本持續攀升，避免讓豪宅總價上漲太過劇烈，許多建商往往以減少坪數的方式因應之，使得豪宅坪數逐漸變少。

七都豪宅平均單價除北高兩縣市漲幅相對溫和，分別只有7.0%和6.9%之外，其餘五都均有12%以上的漲幅。其中新竹縣市漲幅最為驚人，高達31.9%。永慶房屋研展中心副理陳金萍陳金萍表示，竹科新貴為全台口袋最深的購屋主力族群之一，明顯拉抬新竹豪宅房價漲幅。