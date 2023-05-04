新北永和信義段都更2029年完工 公有地將設社宅

位於新北市永和區信義段的都更案在5月3日發布實施，預計2029年完工，公有地分回部分也將做社會住宅使用。新北市城鄉局表示，目前與中央合作興辦社宅總戶數為3.5萬戶，預計長期市府及中央合作於新北市境內累積興辦可達4.5萬戶以上社會住宅。

永和區信義段的基地位於永和區中山路1段、中山路1段28巷、信義路17巷及信義路17巷9弄所圍街廓，屬頂溪站西側更新地區，並位於捷運頂溪站都更一箭捷運TOD範圍內，距捷運場站約200公尺，更新單元面積共計3187.27平方公尺。

新北市都更處指出，更新後將興建1幢2棟地上23層、地下6層的鋼骨造住商混合大樓，其中參與都更的7.67%公有土地將作為社會住宅使用。此外，基地留設退縮6公尺人行步道空間，並以黃金級綠建築規劃設計，促進基地及周邊環境品質改善，增進公共利益。