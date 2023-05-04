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實價成利器？市調揭建商「以時間換價格」奏效

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖 ／住展雜誌提供
示意圖 ／住展雜誌提供

據住展雜誌統計，北台灣2023年房市520檔期新成屋、預售屋預估推案量約1,477億元，較去年實際推案量增加約258億元，年增幅約21％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，平均地權條例子法公布，對於北台灣房市人氣，目前尚未看到明顯影響，反倒是近期業者「以時間換取價格」的策略相繼見效。

她表示，不少從去年底等到最近的購屋族，發現實價登錄價格未有變動而決定簽約，使部分建案銷況漸入佳境，實價登錄可說成為業者穩住價格的一大利器。

不過也並非所有建案都能比照辦理，若建築本身抗性明顯，仍不容易說服消費者出手購屋。

根據住展調查，今年520檔期北台灣推案量最大的縣市為新北市，推案量約738億元，其中約265億元案量位在土城區，捷運永寧站周邊將有「甲山林金城帝寶」、「美德市」進場銷售，合計供給超過千戶。

此外，板橋、五股也將迎來指標案公開，使區域推案量攀升至百億。

台北市520檔推案量約381億元，新案多位在都市核心區段，如復興南路上有揚昇及冠德建設新案，將捷建設則在忠孝東路四段及捷運南京三民站周邊有推案計畫。

桃園各重劃區籌備中指標案不少，但在今年520檔期，桃園指標案業者態度偏保守且低調，不挑明建案進場時程，使桃園市預估推案量僅220億元，指標案分別位於中壢青埔特區、龜山A7重劃區及大園客運園區等。

新竹地區因指標大案已在Q1進場，520檔推案量僅約96.3億元，且高達六成案量來自同一家建商；該建商除了在新豐、竹東有推案，接下來在北區南寮地區也有新案將推出。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，這些在新版平均地權條例上路前後進場的建案，有些是籌備多時、延無可延，有些則因業者看準政府打炒房等利空因素淡化，4月起房市買氣稍有回溫，選擇在受自住買盤喜愛的機能完善區推案。

她表示，儘管目前市場熱度遠不及前年，但只要建案產品力夠強，如建商品牌口碑佳、產品價位合理、總價帶好入手等，建案仍有機會順銷。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

建案 520 建商

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