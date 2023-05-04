辦公空間2.0來臨 IKEA攜桃園市環保局「低碳」老屋改造

後疫情時代，許多大型企業陸續要求員工重返辦公室，也有部分業主選擇折衷方案混合辦公，企業主們開始針對辦公模式、空間做出改變，瑞典家居龍頭台灣IKEA企業業務提出「辦公室2.0時代」，混合辦公空間不僅是時代所趨，更有助企業在ESG浪潮中展現價值與特色，進而凝聚企業向心力。

所謂的混合辦公，是指結合遠端工作和現場在辦公室辦公的員工，部分員工甚至全部的員工，可彈性選擇其工作地點和時間。

提供員工好的工作環境，已是企業發展ESG的努力方向之一，混合型辦公形態讓員工有高度的彈性，在工作與生活之間取得平衡，根據Savills Asia Pacific 2022 ESG報告中顯示，台灣企業混合式工作模式已從65%增加到73%，也因為大受年輕工作者喜愛，發展出諸多靈活而有效率的工作模式與環境，許多求職者也將辦公空間設計與氛圍列為評估公司標準之一。

辦公空間的創新革命，除了提高公共空間、因應不定期居家上班，不固定座位、減少座位數等等，符合企業獨創特色與時代潮流也是最新設計重點之一；低碳辦公、生態友善工作環境等新常態辦公型態逐漸增加，為商用空間設計注入活水。

IKEA企業業務觀察，更多採購人員、企業決策者更願意付出較高的價格，選用有助於ESG發展的合作夥伴或商品，藉以展現品牌對於環境永續的決心。

具指標性的政府單位桃園市環保局，近期與IKEA企業業務合作，活化廢棄已久的舊地方法院，為避免翻修老屋造成的木造浪費，同時保留老屋完整性，IKEA企業業務運用「家具活化空間」的方式，運用軟裝空間佈置，不改造屋體本身裝修的情況下，讓空間煥然一新。

例如運用掛牆式層板增加空間收納，以及層次豐富度，工作區域搭配穿透性收納櫃，整體空間看起來既開闊又能符合不同使用目的，區域劃分使用植栽及沙發。

拆除與翻修原有建築的決定簡單而快速，但它浪費了更多能源、材料，甚至破壞了建築物於歷史上的意義。IKEA企業業務運用永續思維的設計理念，將資源利用最大化，成功達成「低碳」老屋改造，也透過對於空間的專業設計，使嚴肅的辦公區域增添了更多彈性，不僅能夠提高工作品質，讓老屋改造不再貼上浪費的標籤，而是展現永續新價值。

IKEA企業業務也觀察到，除了ESG帶動永續新趨勢，後疫情時代的辦公空間設計也加入「以人為本」目標，越來越多企業嘗試使用辦公空間設計去改變工作型態，增加組織凝聚、互動力，建立主管與員工之間的信任關係，不僅讓職場氛圍更有彈性，也能在工作上激發出不一樣的火花，成為另類的工作激勵方式。