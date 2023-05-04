聽新聞
test
0:00 / 0:00
ESG永續獎 遠東集團獲7獎 全台第一
遠東集團於本屆遠見ＥＳＧ企業永續獎榮獲七獎肯定，名列全台集團第一，遠東集團董事長徐旭東親自出席頒獎典禮，領取遠東新世紀傳統產業綜合績效首獎及低碳營運組首獎，也訂定具體減碳路徑，運用五大低碳轉型策略，目標二○二五年較二○二○年減碳百分之廿。
遠東新世紀表示，遠東集團為本屆唯一獲雙首獎企業，自一九八八年起投入聚酯回收事業，將廢棄寶特瓶與紡織品再製為高規格再生產品，去年更是全台第一家通過衛福部核可「以再生聚酯生產食品包裝容器」的企業。
遠傳電信也連續八年獲證交所公司治理評鑑前百分之五最高榮耀，更為首家通過SBTi 1.5°C情境審核的電信業者，獲電信暨資通訊業綜合績效楷模獎。遠傳透過「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）核心能力，致力創建環境共生、社會共融的永續未來，持續推動５Ｇ遠距醫療及低碳營運，分別奪得社會創新組首獎與低碳營運組楷模獎。
亞洲水泥則透過「內降階段採礦法」，將「原生」作為永續工程關鍵密碼，定期調查生物多樣性，兼顧開發與保育的平衡發展，榮獲環境友善組楷模獎肯定；遠東ＳＯＧＯ百貨以十年光陰持續打造公益生態系，長期投入兒少關懷，開辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」獎助活動，發掘弱勢學童價值，獲公益推動組楷模獎肯定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言