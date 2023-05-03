快訊

克宮上空爆炸影片曝！俄稱「烏軍欲暗殺普亭」 烏克蘭回應了

外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

真的清空了！黃子佼懇求天下雜誌下架他專欄 晚間9點已「如他所願」

遠東SOGO深耕兒福 獲公益推動楷模獎

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO以長達十年的光陰舉辦弱勢學童與特殊生表揚活動，是用時間換取空間的故事。SOGO／提供
遠東SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO以長達十年的光陰舉辦弱勢學童與特殊生表揚活動，是用時間換取空間的故事。SOGO／提供

遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會，自2011年開辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，以十年光陰持續提升兒童福利，今（3）日獲2023遠見ESG企業永續獎「公益推動楷模獎」，評審肯定其長期投入的決心與毅力，攜手利害關係人打造公益生態系，帶動社會善循環。

「SO GOOD好小孩少年楷模」為國內百貨唯一針對國小6年級以下特殊生舉辦的獎助活動，曾獲有「永續諾貝爾」之稱「亞洲企業社會責任獎」社會公益發展獎，是國內第一個獲得該獎項的公益活動，非單純以家庭收入或學童資優程度做為給獎標準，而是倡導DEI，尊重生命差異、消弭歧視，發現罕病、身心障礙等弱勢學童的獨特價值，牽起M型化兩端對話。

SOGO十年投入資源逾2,300萬元，鼓勵290位少年楷模，催生44位總統教育獎得主，包含學童、師長、親友、社工等共1.5萬人次受益，活動曾委由專業顧問評估SROI產生10.18倍的社會影響力，等同十年來為台灣創造超過2.3億元價值的正能量。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO以長達十年的光陰舉辦弱勢學童與特殊生表揚活動，這是一個用時間換取空間的故事，這也是全台所有看不見的角落，資源不足的家庭正在發生的故事。「這個獎項不是遠東SOGO獨得，而是在起跑線上不平等卻始終樂觀、向上的少年楷模得的，也是他們背後支持他們的第一線老師、社工得的。」

獲獎學童不僅獲得獎助金，也獲邀公開受獎，遠東SOGO會請偶像親臨現場鼓勵他們，藝人蕭敬騰、王心凌、運動國手朱木炎、作家張曼娟、歌仔戲國寶孫翠鳳等不同專業領域的名人，都曾不問酬勞現身或錄製影片為孩子圓夢。家長說，少年楷模是這些孩子人生第一個、甚至唯一享受到掌聲的舞台，因為逆境向上的精神被肯定，進而有追求夢想的勇氣。

2015年起，活動增設「熱心守護獎」，表彰默默付出的第一線老師與社工，是他們讓孩子被看見。活動歷年已肯定300位弱勢學童身後的無名英雄。

第11屆「SO GOOD好小孩少年楷模」活動已開放報名，主題為「我們都一樣——打破不平等」，總獎金高達42萬元。遠東SOGO期望透過擴大活動觸及範圍，結合國際永續趨勢，呼應SDG4、SDG10，深化人權教育，為社會做出進一步的貢獻。

SOGO 社工

延伸閱讀

宏普去年每股虧損0.33元 擬配0.5元現金股利、殖利率破2％

母親節百貨刷卡血拼 兆豐卡不限金額5％回饋

「生搾蒙布朗瀑布」來了！瑰季手作甜品SOGO忠孝館快閃限定 「豪華金箔栗子蒙布朗、小山園抹茶蒙布朗」必吃

SOGO母親節怎麼買？家電、精品、化妝品端出市場最高回饋

相關新聞

新安東京總經理林榮泰請辭 怡安保經董事長賴麗敏將接任

資本額因為防疫險賠到只剩3000元的新安東京，總經理林榮泰因為防疫險的龐大理賠損失，在新安東京完成120億增資之後，正式...

漢翔跨無人機 董座胡開宏：爭取量產中心

「台美國防產業合作論壇」3日登場，無人機議題成討論熱點。漢翔（2634）董事長胡開宏表示，漢翔在無人機業務，將與國內無人...

遠東SOGO深耕兒福 獲公益推動楷模獎

遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會，自2011年開辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，以十年光陰持續提...

張安平：碳關稅是正確走向 盼COP28訂出確定減碳目標

台灣水泥公司今天獲得第19屆遠見ESG企業永續發展獎【年度榮譽】及【低碳營運楷模獎】兩項大獎，台泥企業團董事長張安平昨領...

第19屆遠見ESG企業永續發展獎 台泥獲兩大榮譽獎項

2023第19屆遠見ESG企業永續發展獎，台灣水泥獲【年度榮譽】及【低碳營運楷模獎】。台泥自2020、2021及2022...

力扛北北桃中防疫計程車任務 台灣大車隊獲總統頒獎肯定

隨著COVID-19疫情趨緩防疫警戒降級，中央流行疫情指揮中心也於1日正式解散，並於昨(2)日晚間舉辦「COVID-19...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦