遠東SOGO深耕兒福 獲公益推動楷模獎

遠東SOGO百貨與太平洋崇光社會福利基金會，自2011年開辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，以十年光陰持續提升兒童福利，今（3）日獲2023遠見ESG企業永續獎「公益推動楷模獎」，評審肯定其長期投入的決心與毅力，攜手利害關係人打造公益生態系，帶動社會善循環。

「SO GOOD好小孩少年楷模」為國內百貨唯一針對國小6年級以下特殊生舉辦的獎助活動，曾獲有「永續諾貝爾」之稱「亞洲企業社會責任獎」社會公益發展獎，是國內第一個獲得該獎項的公益活動，非單純以家庭收入或學童資優程度做為給獎標準，而是倡導DEI，尊重生命差異、消弭歧視，發現罕病、身心障礙等弱勢學童的獨特價值，牽起M型化兩端對話。

SOGO十年投入資源逾2,300萬元，鼓勵290位少年楷模，催生44位總統教育獎得主，包含學童、師長、親友、社工等共1.5萬人次受益，活動曾委由專業顧問評估SROI產生10.18倍的社會影響力，等同十年來為台灣創造超過2.3億元價值的正能量。

遠東SOGO董事長黃晴雯表示，SOGO以長達十年的光陰舉辦弱勢學童與特殊生表揚活動，這是一個用時間換取空間的故事，這也是全台所有看不見的角落，資源不足的家庭正在發生的故事。「這個獎項不是遠東SOGO獨得，而是在起跑線上不平等卻始終樂觀、向上的少年楷模得的，也是他們背後支持他們的第一線老師、社工得的。」

獲獎學童不僅獲得獎助金，也獲邀公開受獎，遠東SOGO會請偶像親臨現場鼓勵他們，藝人蕭敬騰、王心凌、運動國手朱木炎、作家張曼娟、歌仔戲國寶孫翠鳳等不同專業領域的名人，都曾不問酬勞現身或錄製影片為孩子圓夢。家長說，少年楷模是這些孩子人生第一個、甚至唯一享受到掌聲的舞台，因為逆境向上的精神被肯定，進而有追求夢想的勇氣。

2015年起，活動增設「熱心守護獎」，表彰默默付出的第一線老師與社工，是他們讓孩子被看見。活動歷年已肯定300位弱勢學童身後的無名英雄。

第11屆「SO GOOD好小孩少年楷模」活動已開放報名，主題為「我們都一樣——打破不平等」，總獎金高達42萬元。遠東SOGO期望透過擴大活動觸及範圍，結合國際永續趨勢，呼應SDG4、SDG10，深化人權教育，為社會做出進一步的貢獻。