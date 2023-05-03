新安東京總經理林榮泰請辭 怡安保經董事長賴麗敏將接任

資本額因為防疫險賠到只剩3000元的新安東京，總經理林榮泰因為防疫險的龐大理賠損失，在新安東京完成120億增資之後，正式提出辭呈，接替人選賴麗敏，先前曾任怡安保險經紀人董事長暨執行長，董事會已通過賴麗敏的聘任案，雙方將在6月1日完成新舊任總經理交接。

新安東京在3日晚間正式向員工宣布董事會受理林榮泰辭呈的決定，至此，防疫險大賠的產險公司總經理可說幾乎全數去職。新安東京在員工信上指出，隨著董事會已通過的第四次增資120億元，預計6月底新安東京的RBC將恢復到法定資本適足率水準，防疫保險所產生的危機大致已過去，除了在信中表達對林榮泰及經營團隊的感謝，也同時宣布「可以重新出發了。」包括林榮泰請辭、新聘賴麗敏，都是新的人事布局。

新安東京歷經防疫險之亂，去年就慘賠475.3億元，先前已完成二次增資，資本額更因為虧損太大，在3月底通過第三度減資之後，只剩3千元，也牽動新安東京經營高層整個大改組。

事實上，新安東京在4月11日，就已先進行董座人事更替，當時改由日資代表志摩昌彥接任董事長，裕隆旗下裕融企業總經理許國興出任副董事長，而原任董事長陳忠鏗、副董事長陳潤智則全部退休，當時相關的人事更替，外界認為即是原經營高層為防疫險大賠負責，如今在增資完成之後，原經營團隊留下來完成增資的總經理林榮泰也終於正式向董事會請辭。