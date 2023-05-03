力扛北北桃中防疫計程車任務 台灣大車隊獲總統頒獎肯定

隨著COVID-19疫情趨緩防疫警戒降級，中央流行疫情指揮中心也於1日正式解散，並於昨(2)日晚間舉辦「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，表彰在疫情期間對於防疫工作有重大貢獻的一線有功團體；55688集團台灣大車隊（2640）因車隊營運管理受政府肯定，因此自2020年起，前後扛起北北桃中防疫計程車任務，對於防疫工作有重大貢獻，因而獲得肯定受獎，並由蔡總統親自頒獎。

台灣大車隊因為2020年獲得台北市計程車評鑑「唯一特優」車隊的殊榮，高品質管理獲得肯定，故2020年疫情期間台北市即緊急徵用台灣大車隊成立防疫計程車隊載送居家檢疫及隔離人員，2021年疫情三級警戒期間，因為確診人數大增而接受台北市政府委辦組建全台第一支「專責防疫計程車隊」，專門載送確診病患就醫往返，其後包括新北市、桃園市、台中市也比照委託台灣大車隊組建及派遣管理防疫計程車車隊。面對疫情嚴峻考驗，台灣大車隊全體同仁與司機駕駛義無反顧，承擔起雙北、桃園、台中四都破千萬人口(機場入境人員則由桃機車隊負責)的防疫計程車營運調派及管理責任，對於防疫工作有重大貢獻，因而獲得肯定受獎。

為了表彰當年在疫情嚴峻及疫苗尚未普遍接種期間，願意率先投入防疫計程車工作的有功人員，台灣大車隊也特別指派負責司機隊員營運管理調派的最高主管周恆倫營運長代表受獎。周恆倫營運長表示，當初接到這個任務確實是很艱難的挑戰，當時全國司機人心惶惶，大家都非常擔心要載送確診病患的風險，必須建立相關安全維護及保護措施來招募第一批司機參與，確實非常困難，但是感謝政府單位的支持及台灣大車隊全體同仁及司機駕駛願意共同投入，帶著犧牲小我、成全大我的精神完成全台第一支專責防疫車隊的組建，成為全台標竿，讓其他地方政府都能參照辦理，順利執行防疫運輸的任務。周營運長回憶當時第一批司機在車隊受訓後，排隊領用全套防護衣(俗稱兔寶寶裝)時的背影，讓他留下非常深刻的印象，這些司機要克服未知生命風險的巨大恐懼，為他人服務載送確診病患，彷彿就是看到一群即將出征勇士的背影，這樣的勇氣與愛，令人動容。他也特別要把這個榮耀獻給這些司機駕駛及同仁，因為他們的無懼與勇氣才能共同成就這個任務。

55688集團董事長林村田也特別指出，集團旗下台灣大車隊作為全台最大的計程車車隊及叫車平台，對於這片土地有特別的責任，所以非常肯定集團旗下的車隊幹部及司機在疫情期間能維持企業的營運順暢，同時在社會有需要的時候能夠承擔社會責任，協助政府及民眾解決問題，他為台灣大車隊的同仁及司機感到驕傲，林村田也提到台灣順利度過這波疫情，社會恢復正常營運，是政府、民間通力合作，高度團結及協力的結果，計程車產業也恢復生機，一起受益，這就是55688集團核心價值之一「共好」的最佳典範，未來台灣大車隊也會秉持這樣的理念，持續在環境永續、企業社會責任領域邁進，同時期許55688成為讓民眾生活更美好、便利，又有溫度的生活媒合平台。