悠遊付電商滿千回饋5%再加碼 91APP再贈網購現金券
悠遊付自今年起推出指定14家電商滿千回饋5%活動獲得市場熱烈迴響，針對網購族5月再加碼，凡於91APP合作品牌的APP使用悠遊付支付單筆滿千，在原本5%的基礎上再加贈網購現金回饋券，疊加最高回饋達12%。
91APP合作品牌眾多，從日常生活用品的康是美網購eShop、寶雅線上買，到運動休閒品牌PUMA，以及服飾品牌LEVI`S官方旗艦店、Triumph黛安芬購物官網乃至於快車肉乾、新東陽行動購等，都是出自91APP之手。
自5月1日起至6月30日止，於91APP合作品牌APP使用悠遊付支付單筆滿千，享有悠遊付指定14家電商單筆滿千回饋5%，每月上限200元，以及「70元指定網購現金回饋券」一張，每會員每月回饋上限3張，活動每月上限6,000張，優惠疊加最高回饋率可達12%。
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