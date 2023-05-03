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悠遊付電商滿千回饋5%再加碼 91APP再贈網購現金券

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
悠遊付自今年起推出指定14家電商滿千回饋5%活動獲得市場熱烈迴響，針對網購族5月再加碼。悠遊卡公司提供
悠遊付自今年起推出指定14家電商滿千回饋5%活動獲得市場熱烈迴響，針對網購族5月再加碼。悠遊卡公司提供

悠遊付自今年起推出指定14家電商滿千回饋5%活動獲得市場熱烈迴響，針對網購族5月再加碼，凡於91APP合作品牌的APP使用悠遊付支付單筆滿千，在原本5%的基礎上再加贈網購現金回饋券，疊加最高回饋達12%。

91APP合作品牌眾多，從日常生活用品的康是美網購eShop、寶雅線上買，到運動休閒品牌PUMA，以及服飾品牌LEVI`S官方旗艦店、Triumph黛安芬購物官網乃至於快車肉乾、新東陽行動購等，都是出自91APP之手。

自5月1日起至6月30日止，於91APP合作品牌APP使用悠遊付支付單筆滿千，享有悠遊付指定14家電商單筆滿千回饋5%，每月上限200元，以及「70元指定網購現金回饋券」一張，每會員每月回饋上限3張，活動每月上限6,000張，優惠疊加最高回饋率可達12%。

APP 網購 悠遊付

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