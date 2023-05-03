正隆奪遠見ESG企業永續三大楷模獎 引領傳產走向高值化

正隆（1904）今（3）日獲頒2023第19屆《遠見》ESG企業永續獎，一舉拿下綜合績效、低碳營運、人才發展等三項楷模獎，成為造紙業最大贏家。評審肯定正隆「資源全循環」成果，建立廢紙容器循環再生商模、開創全台最大回收紙再生規模，以再生製造為台灣年減碳達910萬公噸。

正隆亦善盡多方利害關係人溝通，傳承減碳經驗及技術。對內養成全方位綠領人才，對外則鏈結產業及社會，首創紙業碳中和聯盟、輔導供應商，致力實踐淨零生態系。正隆總經理張清標於受獎時表示：「造紙產業是循環經濟的典範產業，符合社會環境的需要，也是大環境減碳、碳中和目標的貢獻者。起心動念於追求產業和社會之間良善循環，正隆將持續精進低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展及社會共融等ESG面向，為世界的永續美好努力。」

自5年前啟動「智紙4.0」，正隆已耗資上百億元走向智慧創新，以Subtraction資源減用、Material轉廢為能、AI產銷智能、Recycling回收再生、Technologies先進製程5大低碳策略，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力。2022年，更整合紙業產品、能源、水3大資源循環，深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS，推升回收紙再生率達92.5%、廢棄物資源化95.6%、水資源循環96.3%、替代燃料率10.3%；也細化再生資源應用，提高製造附加價值，創造多元化的低碳商品。

為深化減碳影響力，正隆持續布局海內外循環據點，去年完成126億元ESG低碳聯貸案簽訂，台灣大園廠6.6萬噸再生白漿線、越南平陽廠二期40萬公噸工紙產線、越南濱吉紙器廠，以及北越北江紙器廠亦將於今年上半年陸續投產，同時也於占地約80公頃的平陽造紙廠規劃五期，目標成為越南第一家百萬噸級一貫化國際紙廠，厚植永續競爭力。

正隆以四大科學減碳路徑「改善能源效率、提升再生能源、擴大循環低碳燃料、創新應用負碳技術」務實邁向2050年碳中和目標。公司特別重視能源管理，以超過436件節能專案，減少9,201萬度用電及68,994公噸二氧化碳，並善用造紙產業和各廠區地理特性，於竹北廠設置當時亞洲最大的風力發電機組，引進全台最大高效能生質熱電系統，擴大低碳循環綠能燃料應用，並陸續於后里、南部燕巢建置太陽光電。

考量沼氣綠電更穩定，且循環再生附加價值更高的優勢，2022年於大園廠發展廢水沼氣發電，成為年發電量達1,900萬度、減碳15,500噸的綠電供應者。為實踐更積極的減碳變革，正隆自2010年取得台灣第一張家紙產品碳標籤以來，持續落實管理與擴大盤查，年銷售達1.07億包綠色家紙商品；同時，亦領先導入智能產銷，以數位資源優化管理成效，創造減碳及獲利表現雙雙領先同業，除獲國際CDP氣候變遷問卷「A-」領導等級，並連續兩年入列加拿大Corporate Knights評選「全球前200大潔淨企業（Clean200）」。