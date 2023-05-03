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受印尼齋戒月假期影響 聚陽4月營收20.98億元

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

成衣雙雄之聚陽（1477）今（3）日公告4月營收為20.98億元，月減24.85%、年減9.24%；前4月累計營收為99.33億元，年減3.41%。聚陽表示，受到印尼齋戒月影響出貨下，4月營收出現較為明顯衰退，不過5、6月出貨、營收將會逐月增加、並連接到第三季旺季，第2季表現約莫與第1季相當。

聚陽指出，4月營收下滑主要反映印尼齋戒月假期致使產能減少、影響單月份的出貨量，不過整個第2季可望維持跟去年同期一樣的看法不變。

綜觀第2季，聚陽表示，5、6月營收可望逐月增加並且連接到第3季旺季，整體而言，依舊維持審慎樂觀態度，應該可與去年同期持平。

聚陽今日收盤價為228.0元，上漲2.5元、漲幅為1.11%。

營收 聚陽

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