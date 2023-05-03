4月輕型商用車TOYOTA TOWN ACE拿下No.1

疫後改變許多生活形態，輕型商用車需求攀升，TOYOTA 進軍國內商用車市場不斷傳佳音，國內「頭家」最愛的TOWN ACE銷售傳佳音，拿下4月輕型商用車第一名的佳績，今年累積市占率高達56%。另外，TOWN ACE廂型車上市4個月累積訂單已經超過10,000台。

TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車於去年2月及12月陸續上市後，商品力及高金CP值的價格，獲得台灣「頭家」們的青睞，今年4月份TOWN ACE領牌數合計達1,402台，以57%的市占率強勢奪冠，同時前四個月累積台數達5,929台，市占率也高達56%，而輕型商用車市場在今年前四個月也因為TOWN ACE的導入成長了近3成。

減輕創業者創業購車壓力，TOWN ACE 5月份TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起，更提供高額零利率、5年14萬公里延長保固等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短。

TOWN ACE是TOYOTA針對輕型商用車所特別開發的全新世代產品，貨卡車型最高載重960公斤，各行各業的貨品都能以超高效率承載，加上適中的車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。

許多創業頭家們最重視的平均油耗表現，更是高達15.2km/L(自排版本) 、14.8km/L(手排版本)，省油錢進一步賺大錢，駕駛座艙中控台採連通式設計，創造寬闊而舒適的腿部空間，長途駕駛也不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。

此外，豐富的主被動安全配備除了全車系標配雙SRS氣囊，頂規車型更搭載TSS (Toyota Safety Sense) 主動安全防護系統，全方位守護乘駕安全。

廂型車在去年底上市後，推出2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，目前累積訂單也已經超過10,000台，大幅超出預期。