快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

4月輕型商用車TOYOTA TOWN ACE拿下No.1

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
小額創業需求量大，TOWN ACE廂型車上市4個月累積訂單已經超過10,000台。業者提供
小額創業需求量大，TOWN ACE廂型車上市4個月累積訂單已經超過10,000台。業者提供

疫後改變許多生活形態，輕型商用車需求攀升，TOYOTA 進軍國內商用車市場不斷傳佳音，國內「頭家」最愛的TOWN ACE銷售傳佳音，拿下4月輕型商用車第一名的佳績，今年累積市占率高達56%。另外，TOWN ACE廂型車上市4個月累積訂單已經超過10,000台。

TOYOTA TOWN ACE貨卡及廂型車於去年2月及12月陸續上市後，商品力及高金CP值的價格，獲得台灣「頭家」們的青睞，今年4月份TOWN ACE領牌數合計達1,402台，以57%的市占率強勢奪冠，同時前四個月累積台數達5,929台，市占率也高達56%，而輕型商用車市場在今年前四個月也因為TOWN ACE的導入成長了近3成。

減輕創業者創業購車壓力，TOWN ACE 5月份TOYOTA針對貨卡車型，除延續汰舊換新優惠價46萬元起，更提供高額零利率、5年14萬公里延長保固等優惠專案，目前貨卡車型顧客下單後等待交期已大幅縮短。

TOWN ACE是TOYOTA針對輕型商用車所特別開發的全新世代產品，貨卡車型最高載重960公斤，各行各業的貨品都能以超高效率承載，加上適中的車身尺寸與4.9m靈巧迴轉半徑，自由無負擔地穿梭在各地街頭巷弄。

許多創業頭家們最重視的平均油耗表現，更是高達15.2km/L(自排版本) 、14.8km/L(手排版本)，省油錢進一步賺大錢，駕駛座艙中控台採連通式設計，創造寬闊而舒適的腿部空間，長途駕駛也不易感到疲憊，還能自由便利於兩側上下車。

此外，豐富的主被動安全配備除了全車系標配雙SRS氣囊，頂規車型更搭載TSS (Toyota Safety Sense) 主動安全防護系統，全方位守護乘駕安全。

廂型車在去年底上市後，推出2人座、5人座兩種不同車型，2人座車型超大的載貨空間，可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，且最高載重880公斤，讓好頭家們用最少趟數載最多貨品；5人座車型搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，目前累積訂單也已經超過10,000台，大幅超出預期。

TOYOTA全台1,915位銷售顧問更秉持專業的角度，用心傾聽商用車主各項需求，主動提供改裝建議，並提供優質的售後服務，全台合計186個服務據點可為廣大消費者進行保修，提供便利且專業的售後服務網絡。

TOYOTA TOWN ACE 連續四個月持續蟬聯輕型商用車市場冠軍。業者提供
TOYOTA TOWN ACE 連續四個月持續蟬聯輕型商用車市場冠軍。業者提供

創業 車市

延伸閱讀

日系車廠又傳測試造假？這次還波及最新款Toyota Yaris與Agya

掛上皇冠的Ferrari Purosangue? TOYOTA Crown Sport超有型現身!

Toyota與ExxonMobil共同研發合成燃料！大幅減少廢氣排放

電動的豐田！Toyota bZ Sport Crossover與FlexSpace純電概念車現身上海車展

相關新聞

獨家／星宇A350-1000型客機消失了？ 原因竟是這個

星宇航空（2646）全力布局北美航網，規劃引進18架空中巴士A350型客機，其中12架為A350-1000型客機、六架為...

創立時沒有海運支撐！張國煒不憂心外界對星宇3質疑 唯獨這事令他燒腦

星宇航空第一條北美長程線開航，由董事長張國煒親自執飛至洛杉磯，在近乎滿班載客率的背後，這條至關重要的航線不僅能拆解出星宇的布局，更承載著未來發展的機會與挑戰。

懷特偕五大醫學中心 癌疲憊藥物研究登美國ASCO發表

懷特新藥（4108）今（3）日表示，乳癌是女性癌症發生率第一位，但只要早期發現與治療，存活率都相當高。懷特與長庚四院區、...

10億身家騎機車巡店 陳正輝讓王品仰角上攻

身穿灰色運動外套的陳正輝頭戴安全帽，像普通大學生的日常般，動作俐落地把機車「喬」進停車格，生活樸實無華到讓人很難想像這是身價逾10億的連鎖餐飲龍頭-王品的大老闆。

外媒：綠能需求太夯 銅未來10年恐供不應求

近期銅價表現不如預期，然而在全球積極發展綠色能源，且電動車及太陽能板都需要量大銅金屬，長期來看，銅金屬恐怕是供不應求，在...

Uber攜台中飛狗衛星車隊與永保車隊 推「優步小黃」台中上線

持續推動一鍵叫車、讓移動更便捷的初衷，Uber 網際網路系統（即 Uber App ）今（3）日宣布與台中飛狗衛星車隊車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦