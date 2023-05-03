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Gogoro市占率逐月攀升 後市看好

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

Gogoro今年以來市占率逐月攀高(3.7%->5.9%->7.4%->7.6%)，尤其4月份整體機車市場比三月委縮兩萬多台，但GGR市占逆勢成長，顯示後市看好。

Gogoro公司表示，Gogoro Delight 與 Gogoro Premium 的產品定位明確，聚焦在不同性別的客群，因此銷售表現雙雙遠超去年(Gogoro Delight 車系從 2,322成長為2,709；Gogoro Premium 車系從 1,063 成長到1,353)。

電動機車需求逐漸提升，累計今年以來的前五大暢銷電動機車車款，全數由 Gogoro 包辦，依序為 Gogoro VIVA MIX, Gogoro Delight, Gogoro SuperSport, Gogoro VIVA, Gogoro VIVA XL。

Gogoro

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