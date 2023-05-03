Uber攜台中飛狗衛星車隊與永保車隊 推「優步小黃」台中上線

持續推動一鍵叫車、讓移動更便捷的初衷，Uber 網際網路系統（即 Uber App ）今（3）日宣布與台中飛狗衛星車隊車隊、永保車隊合作，讓位於台中的民眾打開 Uber App 多增加「優步小黃」乘車選項。為了歡慶新城市上線，5月份期間的每週二、四推出優步小黃優惠，輸入【24TAXIDAY】優惠序號，選擇「優步小黃」，即可於該限定期間享無限趟30元乘車優惠。

飛狗衛星車隊董事長陳寬宏說：飛狗車隊在台中地區服務多年，我們觀察疫後台中商務、旅遊復甦增溫，帶來人流與旅運需求。看準民眾仰賴以 App、網路叫車趨勢，我們選擇與科技領導品牌 Uber 合作，讓想嘗試新科技的小黃駕駛能放心地開通 Uber App 接受車隊的派遣，增加他們在路上的載客時間。永保車隊董事長陳文錦也表示：車隊不再只是靠經驗與駕駛溝通，Uber 科技的後台數據能協助車隊優化管理效率、即時了解司機表現。車隊、駕駛透過平台一起把服務做到最好、 共同為計程車產業升級努力。

Uber 台灣總經理楊麗達（Margarita Peker）表示：幾個月前來到台灣即觀察到 Uber App與大眾日常移動方式密不可分，平台的眾多功能協助他們在繁忙的生活型態中輕鬆掌握行程。疫情後民眾出國旅遊、商務洽公需求大增，我們看到合作車隊透過預約搭乘、機場接送行程等乘車趟次大幅提高，而優步小黃的乘車趟次也在今年第1季成長了一倍。隨著優步小黃在台中上線，希望帶給台中習慣小黃跳錶計價和現金支付的民眾一個符合他們需求的乘車選項。

根據 Uber App大數據分析，「優步小黃」選項推出至今已成為通勤族上下班乘車選擇第三名，緊接在主打環境友善的「減碳優步」和物超所值體驗的「菁英優步」之後。無論是 Uber App 使用者、或是習慣搭乘小黃的民眾，現在起在台中可體驗「優步小黃」行程便捷又安心的三大特色，包含大眾熟悉的在地跳錶計價，現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元支付方式，以及全程GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等平台安全功能。今日起，位於基隆、台北、新北、桃園、台中、高雄城市的民眾都可以在Uber App上使用 各個合作車隊提供的「優步小黃」乘車選項。

對於選擇「優步小黃」的合作車隊小黃駕駛而言，除了接受路招載客、計程車招呼站以及車隊衛星派遣，現在再增加使用 Uber 網際網路系統的合作車隊派遣機會，提供「無縫接案」和「順風接案」功能。在完成每趟行程時自動安排下一趟行程，或在回家路途也能順道接單，可提高小黃駕駛的收入。此外，合作車隊小黃駕駛也可在 App 中即時查看當日及當週的行程費用，輕鬆掌握收入狀況。對於加入台中合作車隊「優步小黃」行列有興趣的小黃計程車駕駛，可瀏覽計程車車隊網頁說明（https://twubertaxi.weebly.com/）。