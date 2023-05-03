Uber攜手飛狗、永保車隊 推「優步小黃」台中上線

持續推動一鍵叫車、讓移動更便捷的初衷，Uber網際網路系統(Uber App)今(3)日宣布，與台中飛狗衛星車隊車隊、永保車隊合作，讓台中民眾打開Uber App多增加「優步小黃」乘車選項，而此次新增的優步小黃有500多輛。

為了歡慶新城市上線，5月份期間的每周二、四推出優步小黃優惠，輸入《24TAXIDAY 》優惠序號，選擇「優步小黃」，即可於該限定期間享無限趟30元乘車優惠。

飛狗衛星車隊董事長陳寬宏說，飛狗車隊在台中地區服務多年，觀察疫後台中商務、旅遊復甦增溫，帶來人流與旅運需求。看準民眾仰賴以App、網路叫車趨勢，飛狗選擇與科技領導品牌Uber合作，讓想嘗試新科技的小黃駕駛能放心地開通Uber App接受車隊的派遣，增加他們在路上的載客時間。

永保車隊董事長陳文錦也表示，車隊不再只是靠經驗與駕駛溝通，Uber科技的後台數據能協助車隊優化管理效率、即時了解司機表現。車隊、駕駛透過平台一起把服務做到最好、 共同為計程車產業升級努力。

Uber台灣總經理楊麗達(Margarita Peker)表示，幾個月前來到台灣即觀察到Uber App與大眾日常移動方式密不可分，平台的眾多功能，協助他們在繁忙的生活型態中輕鬆掌握行程。

楊麗達指出，疫情後民眾出國旅遊、商務洽公需求大增，Uber看到合作車隊透過預約搭乘、機場接送行程等乘車趟次大幅提高，而優步小黃的乘車趟次也在今年第1季成長了一倍。隨著優步小黃在台中上線，希望帶給台中習慣小黃跳錶計價和現金支付的民眾，一個符合他們需求的乘車選項。

根據Uber App大數據分析，「優步小黃」選項推出至今，已成為通勤族上下班乘車選擇第三名，緊接在主打環境友善的「減碳優步」和物超所值體驗的「菁英優步」之後。

無論是Uber App使用者、或是習慣搭乘小黃的民眾，現在起在台中可以體驗優步小黃行程便捷又安心的三大特色，包含大眾熟悉的在地跳錶計價，現金、信用卡、簽帳金融卡、Apple Pay、Google Pay等多元支付方式，以及全程GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等平台安全功能。

楊麗達宣布，從今天起，位於基隆、台北、新北、桃園、台中、高雄城市的民眾，都可以在Uber App上使用各個合作車隊提供的「優步小黃」乘車選項。

對於選擇「優步小黃」的合作車隊小黃駕駛而言，除了接受路招載客、計程車招呼站以及車隊衛星派遣，現在再增加使用Uber網際網路系統的合作車隊派遣機會，提供「無縫接案」和「順風接案」功能，在完成每趟行程時自動安排下一趟行程，或在回家路途也能順道接單，可提高小黃駕駛的收入。