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高雄中區汙水處理廠整建 智慧化管理人力由120精簡為36人

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市副市長林欽榮（左）到旗津中區汙水處理廠視察更新整建後的設施，到戰情中心中控端了解運用高科技設備掌控水情。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左）到旗津中區汙水處理廠視察更新整建後的設施，到戰情中心中控端了解運用高科技設備掌控水情。記者徐如宜／攝影

高雄市副市長林欽榮今天到旗津中區汙水處理廠，視察「前鎮漁港下水道系統整建工程」，統包工程案預定5月5日完工，大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作，未來朝向中央監控智慧化、操作數據雲端化、水情掌控即時化、職安管控視覺化、委外操作專業化。操作維護人力由120人精簡為36人。

「前鎮漁港建設專案中長程計畫」將前鎮漁港雨、汙水，納入高雄汙水區的新增汙水處理量，行政院專案核定工程經費3.73億全額補助，讓從76年運轉至今的中區汙水處理廠，得以重新整建。

林欽榮表示，中區廠曾是全國唯一由政府單位自行操作的廠址，長年肩負愛河整治與市區汙水處理重責，服務大高雄市民已37年，面臨渠道長年沖蝕破損、抽水彎管老舊鏽蝕、許多員工屆退等問題。水利局透過公私協力模式，引進民間專業技術進進場整建以及後續委外代操作，正是提升處理效能的途徑。

高雄市水利局長蔡長展指出，中區汙水處理廠設施整建統包工程，以南前處理站全站改善，選用最優良設備以克服海水與砂腐蝕問題，並重新建置全廠環狀光纖，導入中央控制系統與智慧化管理，減少操作維護人力需求，為後續委外代操作奠定基礎。

林欽榮在汙水廠的戰情中心，瞭解如何在中控端，運用高科技設備掌控水情，讓操作數據雲端化，即時掌握廠區巡檢資訊，加上紅外線自動跟人CCTV監控畫面回傳，達成智慧監控管理，建立廠務管理系統，可減少操作輪班及資料整理人力。通過設備健檢，選用耐蝕材質設備，可大幅增加使用年達30年，達到設備延壽效益，並可增加除砂效率，有效提升前處理功能。

中區汙水處理廠透過汙水回收再利用，每天8小時可節省至少200噸水量，智慧電表收集、大數據分析節能等高科技策略，達到永續節能成效。工程整建5月5日舉辦竣工，接續即進行委外代操作維護，全場智慧化監控。

高雄市副市長林欽榮（左）到旗津中區汙水處理廠視察更新整建後的設施，到戰情中心中控端了解運用高科技設備掌控水情。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（左）到旗津中區汙水處理廠視察更新整建後的設施，到戰情中心中控端了解運用高科技設備掌控水情。記者徐如宜／攝影
「前鎮漁港下水道系統整建工程」大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作。記者徐如宜／攝影
「前鎮漁港下水道系統整建工程」大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（中）到旗津中區汙水處理廠視察「前鎮漁港下水道系統整建工程」，大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（中）到旗津中區汙水處理廠視察「前鎮漁港下水道系統整建工程」，大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（中）到旗津中區汙水處理廠視察「前鎮漁港下水道系統整建工程」，大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作。記者徐如宜／攝影
高雄市副市長林欽榮（中）到旗津中區汙水處理廠視察「前鎮漁港下水道系統整建工程」，大幅更新整建中區汙水處理廠設施，並啟動連續5年委外操作。記者徐如宜／攝影

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