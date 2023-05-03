60元幸福餐盒賣太夯！全聯熱便當熱銷 年營業額衝2億

熱便當產值一年300億元，搶攻60℃熱便當龐大商機，全聯表示，自2014年起已於限定門市販售自製熱便當，陸續也與不同業者合作，直到去年自有調理品牌美味堂找來鮮食廠建立供應鏈，一路以來逐步改良製程與配送過程，累積不少KNOW HOW；而今年與農委會合作推廣60元「幸福餐盒」，一推出即熱賣，目前販售門市超過230家，幾乎天天完銷，帶動熱便當業績3年成長超過3倍。預計接下來在持續拓點與外送服務帶動下，年度目標可望挑戰突破2億元。

全聯今年攜手農委會推出60元美味堂「幸福餐盒」，由於CP值實在太高，使販售門市幾乎天天完銷，甚至帶動89元款式較去年同期成長2倍。全聯美味堂「幸福餐盒」將於6月5日拓展至300店，並自5月5日起在部分門市提供「全聯小時達」外送服務。

為提供更多門市販售美味堂熱便當，全聯今年也找來做學校團膳專業起家的鮮湧公司合作，主要供應三重、新莊、林口共36門市。該廠採用可溯源的高品質食材，並在專業營養師與食品技師用心配置下，均衡各類營養素，利用食材本身的風味調和，不使用鮮味劑，再透過高規的製程與品管，和安全的封裝、運送。

為確保每一個美味堂熱便當溫度，全聯表示，要求廠商採用2道密封配送，包含密閉塑膠籃加上全罩套袋，甚至斥資千萬於販售門市配置保溫熱櫃，以確保每一個美味堂熱便當從工廠組裝到配送、門市上架到每一位消費者手中，都能維持60度，且絕不賣隔餐，僅於每天中午跟晚上2個時段上架。

目前全聯美味堂熱便當販售3種款式，如60元的「幸福餐盒」採用台南11號一等米，加上增重40%的嚴選國產優質里肌肉，配上新鮮當季蔬菜、非基改豆皮等豐富配料；另「招牌雞腿」跟「經典排骨」兩種復刻口味，同樣也是採用台南11號一等米，其中經典排骨採用整塊帶骨里肌肉片，招牌雞腿嚴選鮮嫩的雞肉，至於搭配的菜色也不馬虎，共有6樣，使用當季時蔬，每個售價89元。預計美味堂「幸福餐盒」於6月5日拓展至300店外，主菜還會更換成黃金無骨厚雞排，嚴選台灣在地國產雞胸肉酥炸，預計將再掀起一股熱潮。