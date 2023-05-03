台中市捷運運量接連創新高 5/6起假日加密班距

台中捷運通車2周年傳捷報！中捷公司今（3）日表示，捷運綠線今年4月運量一舉創下3項紀錄，包括月運量109萬人次、日均運量及平日日均運量均為通車以來新高。

另外，假日日均運量也逐漸攀升，為提供旅客舒適乘車服務，5月6日起假日上午11時至下午7時將加密班距為8分鐘，歡迎旅客多加利用。

中捷公司表示，今年3月份月運量106萬3,409人次才創下通車以來新高，4月再破紀錄，達到109萬2,019人次，不僅月運量連續兩個月刷新紀錄，4月日均運量3萬6,401人次、平日日均運量3萬4,172人次都是歷史新高，為通車2周年繳出漂亮的成績單。

中捷公司指出，後疫情時代，民眾使用大眾運輸工具的意願逐漸提升，中捷提供安全、舒適、便捷的服務，旅客滿意度高達93.7%，日均運量也自今年1月起呈現上升趨勢，相較於1月日均運量3萬2,809人次，4月日均運量成長10.9%。

中捷公司也觀察到近期假日運量逐漸攀升，尤以午餐時段前至下午時段增加最為明顯。母親節將至，中捷預期該時段運量仍將持續增長，因此，自5月6日起假日上午11時至下午7時將加密班距為8分鐘，以提升旅客搭乘舒適度。

中捷公司表示，隨著運量成長，後續仍將滾動式檢討平日與假日班距，以提供旅客良好的搭乘品質，詳細搭乘資訊可透過台中捷運APP查詢，歡迎多加下載使用。