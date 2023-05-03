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打造便捷無縫的用車解決方案 iRent推企業社區專屬車

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
iRent推企業社區專屬車。圖／iRent提供
iRent推企業社區專屬車。圖／iRent提供

為持續貼近民眾生活場景、創造便捷無縫的移動服務，共享汽機車領導品牌iRent推出全新「企業／社區專屬車」服務，透過將iRent共享汽機車直接進駐企業所在商辦大樓、園區，提供專屬該企業員工的公務移動車輛，以靈活的解決方案提升企業公務移動效率；此外，專屬車亦將進駐於社區住宅，滿足民眾日常採買、接送和出遊等生活用車需求，讓iRent成為新一代優質公設。

iRent表示，將共享汽機車導入企業所在地或商辦大樓，不只提供企業專用的共享車輛，對經營者、管理者而言，iRent企業專屬車更擁有專人維護、靈活使用及數位管理三大優勢。

iRent指出，企業除了無須自行安排保養公務車，iRent也將定期派員整備、清潔與維護車輛狀況，保障企業用車品質；另一方面，使用企業專屬車無須綁年約、無車輛購置與持有成本，為企業帶來更具彈性的移動選擇，助力企業在輕資產潮流下更加活化資源運用；此外，員工使用企業專屬車，只要透過手機即可預約用車，讓手機搖身一變成為企業公務車鑰匙，省去填寫、登記公務車借用表單等繁雜事項。

iRent也說，企業可申請iRent一站式數位差旅管理平台，並透過月結方案、數位化管理車輛使用，以利精準掌控每月差旅支出、提升管理效率；員工也不必再代墊差旅費用、免除報帳等行政作業，以數位化助力企業朝向ESG目標邁進。

此外，iRent表示，將透過社區專屬車，讓智慧運輸導入社區、新建案、提供居民便利的共享汽機車服務，替臨時用車需求的住戶服務，完善社區移動機能，即便已購車的家庭，當家庭成員同時有用車需求時，iRent就成為家中的第二、第三輛車；對於無平日上班通勤的退休住戶，iRent更作為退休生活的好夥伴，無論想去哪裡跟朋友敘舊泡茶、遊山玩水，皆可隨時出發，更能對社區及建案的價值加分。

iRent

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