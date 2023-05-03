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台中市限塑令10月1日起上路 禁用塑膠一次用飲料杯

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
環保局呼籲，養成「自備、重複、少用」的綠色消費環保習慣。台中市環保局提供
環保局呼籲，養成「自備、重複、少用」的綠色消費環保習慣。台中市環保局提供

台中市政府積極推動源頭減塑，配合行政院環保署限塑政策將擴大執行，今年10月1日起，台中市轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，包含生物可分解塑膠材質的PLA杯。

環保局預估，政策實施後，1年可減少1.06億個塑膠杯的使用。若違反規定者，將依《廢棄物清理法》第51條第3項規定，處1,200元以上、6,000元以下罰鍰，呼籲業者配合政策執行，以免違規受罰。

環保局長陳宏益表示，台中市連鎖飲料販賣業自110年1月1日起，已不得提供保麗龍及其複合材質的飲料杯及餐具。

此次因應國際減塑趨勢，將擴大實施對象及範圍，在環保署核定公告「台中市飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯實施日期」後，自今年10月1日起，台中市轄內飲料店(含連鎖及非連鎖)凡以塑膠材質製成一次用飲料杯皆不可使用，鼓勵民眾養成自備飲料杯的環保習慣。

此外，配合環保政策到連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場買飲料，可享5元(含)以上價差優惠。

環保局表示，台中市已列管連鎖體系飲料店(含連鎖飲料店、連鎖速食店、連鎖超級市場、連鎖便利商店)及非連鎖飲料店約有5,000家，其中六成以上業者(約3,000家)尚有使用塑膠一次用飲料杯。

環保局於實施日前，將加強輔導及宣傳，呼籲業者務必提前盤點庫存與替代材質備貨，配合汰換塑膠一次用飲料杯。屆時若經查獲違反規定者，將依《廢棄物清理法》第51條第3項規定進行罰鍰，提醒業者配合以免觸法。

環保局呼籲，養成「自備、重複、少用」的綠色消費環保習慣，從源頭減量做起，才能減少一次用品的垃圾產生量。

若民眾消費時忘了自備環保杯，可到台中市連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖飲料店計6個品牌(全家便利商店、OK超商、萊爾富、摩斯漢堡、SUBWAY、星巴克)率先體驗借用循環杯，台中市共有42處門市提供此項服務，借用方式請洽各企業品牌官網公告。

台中市限塑令10月1日起上路，禁用塑膠一次用飲料杯。台中市環保局提供
台中市限塑令10月1日起上路，禁用塑膠一次用飲料杯。台中市環保局提供
環保局於實施日前，將加強輔導及宣傳，配合汰換塑膠一次用飲料杯。台中市環保局提供
環保局於實施日前，將加強輔導及宣傳，配合汰換塑膠一次用飲料杯。台中市環保局提供

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