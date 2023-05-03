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日國會議員拜會 民航局長允諾全力協助台灣、熊本復航

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
民航局長林國顯與日本眾議員坂本哲志會面，談論台灣、熊本復飛事宜。民航局提供
民航局長林國顯與日本眾議員坂本哲志會面，談論台灣、熊本復飛事宜。民航局提供

日本眾議員坂本哲志眾一行人昨（2）日拜會交通部民航局，希望台灣與日本熊本之間航線儘速復航。民航局長林國顯允諾將全力協助國籍航空公司儘快恢復熊本航線，以增進兩地經貿、文化及觀光等面向深度交流。

坂本哲志身兼自民黨副幹事長，為日方重量級國會議員，包括他與三位國會議員，以及熊本縣議會議長、五位議員以及副知事等11位日方人士，連袂拜會民航局，為表達我方重視，林國顯率領相關主管與會。

對坂本哲志一行人此番訪台，主要是為熊本航線復航積極奔走，林國顯表示，日本一直是國人最喜愛的出國旅遊的國家之一，疫情前的2019年，我國赴日旅客人數達491萬人次。去年國境解封後，我國各家航空公司已積極規劃恢復飛航日本航線，目前飛日航班每周達571班，已恢復到疫情前79%。

對於日方希望恢復台灣、熊本兩地航班，林國顯指出，近期已有中華航空（2610）及星宇航空（2646）二家業者先以包機飛航桃園—熊本，後續民航局也將全力協助業者恢復定期航線開航。

民航局指出，台灣與熊本定期航班始於華航2015年10月25日開闢高雄—熊本航線，每周三班，載客率約七成，其後因受疫情影響於2020年2月間停航。

對於我方的積極回應，坂本哲志等人表達感謝之餘，也強調熊本機場已做好各項準備工作，包括引入先進智慧安檢設施優化機場服務與效能，將可有效解決地勤人力不足問題，他與熊本地方人士都殷切盼望早日促成兩地飛航與各項交流。

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