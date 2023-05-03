日國會議員拜會 民航局長允諾全力協助台灣、熊本復航
日本眾議員坂本哲志眾一行人昨（2）日拜會交通部民航局，希望台灣與日本熊本之間航線儘速復航。民航局長林國顯允諾將全力協助國籍航空公司儘快恢復熊本航線，以增進兩地經貿、文化及觀光等面向深度交流。
坂本哲志身兼自民黨副幹事長，為日方重量級國會議員，包括他與三位國會議員，以及熊本縣議會議長、五位議員以及副知事等11位日方人士，連袂拜會民航局，為表達我方重視，林國顯率領相關主管與會。
對坂本哲志一行人此番訪台，主要是為熊本航線復航積極奔走，林國顯表示，日本一直是國人最喜愛的出國旅遊的國家之一，疫情前的2019年，我國赴日旅客人數達491萬人次。去年國境解封後，我國各家航空公司已積極規劃恢復飛航日本航線，目前飛日航班每周達571班，已恢復到疫情前79%。
對於日方希望恢復台灣、熊本兩地航班，林國顯指出，近期已有中華航空（2610）及星宇航空（2646）二家業者先以包機飛航桃園—熊本，後續民航局也將全力協助業者恢復定期航線開航。
民航局指出，台灣與熊本定期航班始於華航2015年10月25日開闢高雄—熊本航線，每周三班，載客率約七成，其後因受疫情影響於2020年2月間停航。
對於我方的積極回應，坂本哲志等人表達感謝之餘，也強調熊本機場已做好各項準備工作，包括引入先進智慧安檢設施優化機場服務與效能，將可有效解決地勤人力不足問題，他與熊本地方人士都殷切盼望早日促成兩地飛航與各項交流。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言