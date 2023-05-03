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東隆綠大地社區啟動自主更新 嘉義市第2件自主都更案大樓

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供

嘉義市繼首例自主都更案金財神大樓後，位於西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，也獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。東隆綠大地管委會蘇姓主委說，社區有共同目標向心力，希望透過自主更新夠讓社區住的長久，居住更安全。

市府都發處說，去年7月委託長榮大學成立自主更新輔導團，協助社區辦理自主更新、申請補助，去年辦2場社區說明會後，東隆綠大地社區進行討論、舉行住戶大會，凝聚共識，12月20日向市府提案辦理自主更新整建維護（拉皮），市府提報營建署，營建署都市更新組長王武聰率專家4月28日會勘東隆綠大地。

東隆綠大地社區鄰近高鐵大道，是嘉市入口門戶，社區管理維護相當用心，但因屋齡較久，難免有磁磚剝落情況，產生公共安全疑慮，實有辦理整建維護必要。經營建署現場會勘開討論後，同意東隆綠大地提案申請，獲得第一階段規畫設計及耐震詳評補助經費。

都發處長許懷群說，首例自主更新案金財神大樓2019年完工，先由World Gym連鎖健身房進駐，近期家樂福量販店、石二鍋及福勝亭等餐廳進駐，4月26日開幕營業，讓沒落金財神大樓再度復甦，活化民族路商圈，可見自主更新的效益。

東隆綠大地社區獲補助自主更新也將啟動，市府會持續輔導東隆綠大地完成規畫設計及耐震評估，再爭取第二階段工程經費補助，提醒市民，若社區大樓屋齡20年以上，有外牆磁磚掉落及滲水問題的社區大樓，歡迎洽詢市府自主更新輔導團-長榮大學土地與環境發展研究中心 (06）2785239或市府都市發展處都市更新科 (05）2294838 艾小姐。

嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供
嘉義市西區港坪運動公園旁的東隆綠大地社區，獲內政部營建署經費補助，成為第二處啟動自主更新的大樓社區。圖／嘉市府提供

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