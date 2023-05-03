央行打房見效？台中房市年減最多 這1區竟爆「大黑馬」

6都今年4月的買賣移轉棟數出爐！台灣房屋集團趨勢中心分析，政府打炒房，3月底央行第五度升息，讓6都今年第2季再掀觀望風，量能為近5年同期新低。連過去突出表現的台中年減幅為六都之最，僅梧棲區爆「大黑馬」，買賣284棟，年增647.4%，刷新近53個月來的單月大量。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，6都今年4月的買賣移轉棟數，合計共1萬6287棟，月減21.9%，年減27.4%，量能為近5年同期新低。連過去常有突出表現的台中，新案交屋量不如以往，月減幅為六都第二，年減幅更是六都之最，也使得今年前四個月的累計買賣移轉量不到6.6萬棟，較去年同期減少約24.9%，量能為近5年量能最低迷。

張旭嵐分析，今年4月6都買賣移轉棟數年月雙減，首先是遇上清明連假，工作天減少；其次是升息發酵，3月底央行第五度升息，讓今年第2季Q2房市再掀觀望，後續房市還會受平均地權條例修法、通膨、選情等因素影響，其中平均地權條例的子法，對私法人購買老屋進行都更、危老，並非全面開綠燈，恐衝擊建商往後的整合意願。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中觀察，今年4月台中房市買賣熱區，以梧棲284棟最吸睛，年增647.4%，為縣市合併以來的4月史上新高，也是繼2018年12月後，再度突破200棟大關，刷新近53個月來的單月大量。

陳定中說明，梧棲從去年底開始，接連有「中港雲頂NO.3」、「聚佳欣世代」、「佳鋐樂邑」等大案完工，合計超過500戶量體陸續交屋，讓梧棲今年以來的量能不斷走高，加上當地房價相對親民，首購買盤持續進軍，一舉使梧棲4月躋身台中三大買賣移轉熱區。