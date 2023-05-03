泰山股臨會 公司派提假處分反制

泰山經營權之爭愈演愈烈，董事長詹景超昨天表示，市場派龍邦在上月底與警察強行闖入公司中斷審計委員會，將採取法律行動，對龍邦董事長劉偉龍與當天帶隊的刑警提告。而據了解，泰山公司派已經對龍邦在本月底召集的股東臨時會提出假處分禁止，雙方的法律戰再度開打。

詹景超昨控訴泰山獨立董事陳敏薰與劉偉龍創下惡例，在四月廿日的審計委員會假借有人被恐嚇，如黑幫般率警察衝入現場，強行帶走審計委員會主席、泰山獨董杜英達，更中斷會議。

面對龍邦指控泰山近期規畫要做或是已經做成包括買畫、顧問費、台開的花蓮新天堂樂園土地、街口支付的股權等投資，有掏空泰山的疑慮，外界也認為，這一連串投資都與本業無關，公司治理上也有問題，但泰山則強調，這些都是董事長的權限，因此不需要對外公告，且部分交易根本未成，因此都是不實指控。

但有會計師認為，泰山花的這些錢與本業都沒關連，泰山稱買畫是「用來行銷的內部創新作法」也十分牽強，與泰山處分全家持股後「更能專注本業」的說法有相當大的落差。中華獨立董事協會理事長駱秉寬則說，金管會訂定「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，在這個準則之下，各公司能再訂一套更嚴格的取處準則，但是否真的違反公司治理，甚至是違法，就要看投資案有無違背準則。