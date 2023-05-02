大陸建設奪學府敦南公辦都更案！規劃曝光 總投資額61億元

欣陸投控（3703）旗下大陸建設報捷，今（2）日晚間公告，獲選「學府敦南公辦都更案」最優申請人，該案基地面積共2,172坪，為台北市蛋黃區少面大面積且方整的開發基地，總投資金額約61.56億元，將在今年6月簽約，全案預計2028年完工。

學府敦南公辦都更案今日由住都中心公開評選，大陸建設繼去年信義兒福中心B1-2及B3-2基地公辦都更案之後，再度獲選為最優申請人。

該案位在台北市敦化南路二段及和平東路交叉口東南側，正臨敦南林蔭大道，屬於敦化南、北路特定專用區B區的住三之二及住三土地，將在南北基地分別規劃地上21層、地下3層的A級辦公大樓及地上25層、地下4層的住宅。

大陸建設表示，全案將邀請義大利建築師事務所ACPV及台灣三大聯合建築師事務所共同合作，以敦化南路欒樹大道為設計靈感，藉由三條欒樹廊道連結至東側樂業社區，透過留設核心廣場、大階梯綠廊及景觀露台的手法，創造基地多層次都市廣場，打造供大眾使用的共享空間。

瑞普萊坊董事長劉美華分析，即使市場仍處於升息環境、交易量萎縮的情況下，台北市中心完整大面積土地稀缺，優質的住商用地對於大型開發商仍具有相當大的吸引力，也顯示對於市場環境的樂觀與信心。

該案最大特色是位在敦化南路第一排，為蛋黃中的蛋黃路段，劉美華指出，未來住宅部分將會是敦化南路上繼霖園大樓都更案的另一棟都更指標高端住宅；辦公室部分則會是繼原誠品敦南店所在基地都更改建後，另一個頂級辦公室供給。

瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，在近十年來利率與營建成本均位屬相對高點的市場環境下，建商的購地策略普遍偏向保守，但仍會針對優質地段與合建地主或公部門合作，該案招商更有三大意義。

第一，投資者對於市中心住宅及辦公產品存在長期信心，特別是本案辦公室部分，出資人必須回租20年的情形下，仍願意參與投資；第二，開發商對於與住都中心的合作模式具有信賴感；第三，企業對於落實環境經營的創意及永續承諾獲得政府肯定。