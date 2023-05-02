大陸建設拿下「學府敦南公辦都更案」 擬砸逾60億打造商辦、住宅案

大陸建設今（2）日拿下台北市大安區「學府敦南公辦都更案」最優申請人；大陸建設指出，該案分為南北基地，將分別規劃地上21層地下3層的A級辦公大樓，以及地上25層地下4層優質住宅，全案預計投資金額約61.56億元，預計今年6月完成簽約，目標2028年底完工。

由國家住都中心擔任實施者的台北市大安區「學府敦南公辦都更案」，今（2）日順利完成出資人暨承租人綜合評選，結果大陸建設獲得最優申請人資格；大陸建設表示，該案以台灣欒樹為概念，以現代的建築手法萃取在地生活的精神重心與象徵，形塑國際城市街廓。

據大陸建設規劃，「學府敦南公辦都更案」將邀請義大利建築師事務所ACPV，及台灣三大聯合建築師事務所共同合作以敦化南路欒樹大道為設計靈感，將此區域生活的核心與象徵，藉由三條欒樹廊道連結至東側樂業社區，透過留設核心廣場、大階梯綠廊及景觀露台的手法，創造基地多層次都市廣場，打造供大眾使用的共享空間。

國家住都中心表示，「學府敦南公辦都更案」位於大安區敦化南北路軸帶，基地面積合計7,179平方公尺，為四面臨路之完整街廓基地。透過都市更新整合商業、公益與社區相鄰的界面，打造讓群眾安心、共生共榮的場域，並引入生態城市、減碳、綠能等觀念，使建築物與自然共存，達到永續發展目標。