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德國材料商科思創首季財報出爐 獲利縮減幅度優於預期

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

受銷量和利潤率下降影響，德國材料製造商科思創首季財報出爐，集團銷售額37億歐元、年減近二成，集團稅前息前折舊前攤銷前利潤（EBITDA）為2.86億歐元，年減64.5%，大幅優於公司今年初時的預期與市場法人預估。

科思創財務長陶鵬飛博士（Dr. Thomas Toepfer）表示，「2023年第1季度業績明顯優於年初預期，目前我們對第2季度也充滿信心，這已反映在我們的指引中。在成本降低和利潤率水準提升的背景下，我們也看到了今年接下來的正向態勢，並調整了2023財年指引。此外，我們已經決定在短期內恢復擱置的股票回購計畫。」

科思創執行長施樂文博士（Dr. Markus Steilemann）則指出，「在2023年的開局優於預期，這清楚地說明集團的『永續未來』戰略已取得正向發展。也說明公司正沿著正確的道路前行。未來將繼續堅定地聚焦永續成長、與客戶的成功合作以及效率。透過這種方式，我們正不斷朝實現全面循環的願景邁進。」

根據科思創最新預計，集團全年EBITDA 將落在11億至16億歐元之間，自由經營現金流將落在0至5億歐元之間，已動用資本回報率減去加權平均資本成本的差值將落在介於–6.0個百分點至–2.0個百分點之間，先前公司對上述這些指標的2023年全年預期均顯著低於去年水準。

此外，公司現預計全年溫室氣體排放量落在420萬至480萬噸二氧化碳當量之間，先前預計的數字則與去年大致持平。科思創預計2023年第二季度EBITDA將落在3.3億至4.3億歐元之間。

科思創於2022年2月啟動了股票回購計畫，但由於經濟前景疲軟，該計畫於去年年中暫停。鑒於財務指引的調整、盈利與銷量的接連改善，董事會現已決定重啟回購計畫。2023年5月，公司將開啟下一批價值達7,500萬歐元的股票回購。

股票 財報

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