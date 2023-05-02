豐興鋼筋大跌千元 期待早日落底重回正軌
國際廢鋼重挫，豐興（2015）2日廢鋼收購價每公噸再跌300元，特級廢鐵每公噸1.13萬元，創今年最低價，連帶鋼筋成品每公噸大跌1,000元，傳出成功吸引買盤搶購3.5萬公噸；建築用鋼行情加速落底，或有機會縮短整理期。
法人表示，近期廢鋼、鋼筋跌勢不止，靜待國際上重量級的經濟利多因素刺激，力求擺脫困局。2日豐興收盤67.8元、跌0.2元。
豐興經理莊文哲指出，近期國際鋼鐵原料行情大顯疲態，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼跌至每公噸375美元，美國貨櫃廢鋼再跌以360美元交易，澳洲鐵礦砂自每公噸109.8美元下跌至106.8美元。
豐興上周廢鋼每公噸補跌600元，2日再降300元，特級廢鋼鐵新價每公噸1.13萬元，為今年最低價。另豐興鋼筋基價每公噸下跌1,000元，型鋼產品平盤。
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