後疫情時代來臨 不動產專家：這兩項不動產產品可望迎來春燕

普華國際不動產公司總經理田揚名今（2）日分析，《平均地權條例》增訂私法人購置住宅許可制將朝身分認定 （如公營事業、金融機構、AMC等） 或辦理都更、危老事業等予以排除，實質上已造成投資人採取觀望態度，中長期而言則將部分資金引導至商用不動產市場。

展望未來，田揚名認為，目前大環境因素欠缺利多，短中期市場仍將以自用型買方的剛性需求為主；接下來邁入後疫情時代，餐飲及旅遊人潮湧現，進而帶動店面、旅館不動產租賃需求與收益表現，在歷經超過2年的疫情寒冬後，今年可望迎來春燕回巢。

另外，隨著近年來各地方政府致力於平衡城鄉發展，六都皆有捷運或輕軌等城市交通建設的推行，在TOD模式(Transit-Oriented Development)的開展規劃中，捷運聯開將是如何以大眾運輸樞紐為核心、混合土地利用發展，是城市發展的關鍵。

普華國際財務顧問公司董事張凱智認為，交通建設以及TOD相關的捷運聯開案，仍是台灣重要的新增基礎建設趨勢。而在後疫情時代的來臨，預期運動、休閒、健康、照護產業基礎建設，舉凡台中巨蛋或各縣市大型體育場、流行音樂展演場館、醫療園區、長照園區等，都將是台灣未來發展不可或缺的長期趨勢所在。