連線銀行搶旅遊商機 快點卡訂房最高12%優惠
截至今年底為止，國定假期較長天期者還有端午節、中秋節、國慶日，LINE Bank鎖定旅遊商機，與多家旅遊相關業者合作，以LINE Pay綁定快點卡付款，可享筆筆LINE POINTS回饋無上限及LINE Pay優惠。
過去在疫情衝擊之下，許多民眾長達兩年未曾自由出國旅行，但對於海外旅遊的嚮往與愛好始終存在心中。根據交通部觀光局統計，今年2月出國人數突破65萬人，與去年同期相比有爆發性成長，民眾出國首選日本，單月出國人次超過25萬，其次依序是中國大陸6萬人，以及香港、南韓各是5萬與4萬人次。
LINE Bank與星宇航空（2646）合作，5月12日前，星宇航空消費以LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，單筆消費滿NT$20,000，即享LINE Pay活動LINE POINTS 3%點數回饋，每人最高回饋750點，LINE Bank回饋LINE POINTS則無上限。
此外，5月25日前，雄獅旅行社消費以LINE Pay綁定LINE Bank快點卡付款，單筆消費滿1萬元，LINE Pay活動LINE POINTS 6%點數回饋，每人最高回饋900點，LINE Bank回饋LINE POINTS同樣無上限。
除了機票，LINE Bank表示，也有與訂房通路攜手合作，於Booking.com x Visa專屬網站訂房且入住，只要結帳時刷快點卡，享稅前房價最高10%刷卡金回饋，先訂後付，無須登錄，回饋無上限。
另外，8月31日前，於Agoda x Visa專屬網站訂房，刷快點卡付款免輸入優惠碼，享限量12%優惠。而明年3月31日前，於Hotels.com選擇國際連鎖酒店、度假村與當地民宿，刷快點卡線上訂房，付款頁面輸入折扣代碼VISA8，立即享有92折優惠。
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